Jen za víkend si hru Brawl Stars stáhlo více něž pět milionů lidí. K dispozici je tento titul pro přístroje s operačními systémy iOS a Android.

Jde o on-line multiplayer, ve kterém hráči svádí souboje o diamanty s lukem nebo puškou v ruce. Cílem je nasbírat jich co nejvíce v určeném časovém limitu a zároveň postřílet co nejvíce nepřátel tak, aby oni nemohli ve vytyčené aréně sbírat. Hraje se vždy systém tři proti třem.

Peníze za vylepšení



Stejně jako v případě titulů Clash of Clans a Clash Royale je novinka nabízena jako free-to-play titul. Jde tedy o bezplatnou hru, za jejíž stažení nezaplatí hráči ani korunu. Supercell dává nicméně hráčům možnost směnit skutečné peníze za ty virtuální, za ty si pak hráči mohou koupit nové vzhledy postav.

Na tzv. mikrotransakcích ve hrách jsou postaveny i další tituly společnosti Supercell, které se pravidelně umisťují na předních příčkách nejoblíbenějších mobilních aplikací. Tvůrci díky tomu vydělávají milióny dolarů.

Vedle již zmiňovaných her Clash of Clans a Clash Royale nabízí Supercell ještě tituly Hay Day, Boom Beach, Battle Buddies, Pets vs Orcs či Spooky Pop.

