David Ryneš, Novinky

V Beat Saberu se hráč ocitne v tajemné místnosti na malé plošině a v rukou bude třímat dva světelné meče. Jeden modrý a druhý červený. Cíl je jediný. Rozsekat všechny noty v podobě kostiček, které se na něj v rytmu písně ženou. Během toho se nakláněním na strany či krčením bude vyhýbat energickým stěnám či bombám. To je vše, a právě v této jednoduchosti tkví kouzlo oné návykovosti hry.

Zatímco se rozjede píseň a začnou se na hráče valit kostky, tak jsou na jejich lemech šipky. Ty určují, jakým směrem je má hráč rozseknout. Čím přesněji a silněji kostku rozsekne, tím víc bodů získá. Ať už je to postupným průchodem kampaní, či zvětšováním obtížnosti ve volném režimu, kostek, které se na hráče valí, přibývá. Stejně jako u titulu Thumper, i zde je vše podpořeno skvělou atmosférou v pozadí a rytmus během hraní doslova uhrane nejednoho hráče.

Ukázka ze hry Beat Saber

FOTO: archiv tvůrců

Ukázka ze hry Beat Saber

FOTO: archiv tvůrců

Díky přítomnosti žebříčků se z Beat Saberu stává skvělá party hra. Hráči se tak mohou předhánět v co nejvyšším dosaženém skóre. Beat Saber pro PlayStation VR obsahuje celkem 16 písní, z toho pět jich je exkluzivních právě pro platformu PlayStationu. Dále obsahuje nové meče, cvičící režim, různé modifikátory hratelnosti a nově i kampaň, která pro osobní počítače vyjde později.

Ukázka ze hry Beat Saber

FOTO: archiv tvůrců

Ukázka ze hry Beat Saber

FOTO: archiv tvůrců

Pod většinou písní je podepsaný uznávaný hudební skladatel Jaroslav Beck. Ten se nyní zaměřuje hlavně na tvorbu hudby ve filmovém a herním průmyslu. Písně jsou tak neskutečně energické, že i když hráči natrefí na některé, co jim nesednou do vkusu, výborná hratelnost se postará o to, aby i tyto písně hráče bavily.

Beat Saber se svou návykovou hratelností, zběsilým tempem a několika druhy obtížnosti stává tím nejzábavnějším titulem pro VR a ukazuje, že i tyto herní periferie mají budoucnost. Dost možná se právě tento titul stane tím, kvůli němuž si lidé začnou pořizovat brýle pro VR. O to víc je pozoruhodné, že hra je prací pouze třech lidí.

Beat Saber

FOTO: archiv tvůrců

Beat Saber vyšel pro osobní počítače a herní konzoli PlayStation 4. Pro hraní je nutné vlastnit brýle pro virtuální realitu a pohybové ovladače.

HODNOCENÍ: 9/10