David Ryneš, Novinky

Píše se rok 1899 a v Americe se zvyšuje průmyslová výroba, zavádějí se zákony, začíná vládní režim, banky skupují pozemky a gangy psanců se stávají ohroženým druhem. Mezi tuto ohroženou skupinu patří i gang psance Dutche van der Linda. Ten se svou skupinou utíká před zákonem už pěknou řádku let a nyní, po nevydařené akci v části Blackwater, musí přežít v nehostinném světě, kde jim všichni jdou po krku.

Konec psanců

Protagonista Red Dead Redemption 2 (dále RDR 2) Artur Morgan je členem Dutchova gangu hromadu let a patří mezi jeho nejvěrnější pobočníky. Stejně jako Artur i Dutch je v jádru dobrák. Dělá vše pro to, aby přežil nejen on, ale i celá jeho skupina. Do ní přibírá i lidi, kteří potřebují pomoc, a je takovým mesiášem. Tedy aspoň se tak zprvu zdá.

Šéf gangu – Dutch van der Linde.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Mezi další členy patří také známé tváře z prvního dílu, jen v o něco mladší podobě. Hráči zde najdou protagonistu prvního dílu Johna Marstona s manželkou Abigail a synem Jackem. Je zde také Bill Williamson či věčně líný a opilý Strýc. Mezi nové tváře se řadí například výborná Sadie Adlerová, sympatický Charles Smith či dobrák Hosea Matthews.

Cíl gangu je jasný. Nahrabat si co nejvíce peněz, co jen jde, a to jakýmkoliv způsobem, a vycestovat pryč z Ameriky. Dutch tak neustále opakuje, že je čeká ještě jedno přepadení, ještě jedna zastávka, ještě trochu víc peněz a pak všichni odjedou do ráje. Třeba do Tijuany, ačkoliv sám o ní nic neví, ale prý je tam krásně. Hráč coby loajální pobočník Artur musí přiložit ruku k dílu, aby se jim to podařilo.

Animace a zpracování obličejů jsou na perfektní úrovni.

FOTO: David Ryneš, Novinky

První kapitola hodně připomíná film Quentina Tarantina Osm hrozných. Je plný dialogů, zimy a jeho tempo je vražedně pomalé. Po několika úvodních hodinách se ale hráči společně s gangem přesunou do teplejší oblasti mapy a od tohoto momentu se před hráči otevře náruč obřího světa plného obsahu volně k průzkumu.

Příběh je celkově rozdělen na šest kapitol a ze dvou částí složený epilog. Scénář patří rozhodně k těm nejlepším, jaký kdy hry měly. Oproti hodně satirické sérii Grand Theft Auto se ale drží hodně při zemi a to je jen a jen dobře. Bez plnění vedlejších činností by tak mohl zabrat něco kolem šedesáti hodin, ale hrát takto RDR 2 by byla obrovská chyba.

Většina scén je perfektně nasvícená a nasnímaná.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Hra totiž překypuje množstvím různých vedlejších aktivit, a to od lovu legendárních zvířat po přepadávání dostavníků či vykrádání vlaků. Samozřejmě nechybí možnost lovit také hledané zločince či pomáhat různým cizincům. Někteří chtějí pomoci s nalézáním dinosauřích kostí, jiní s lovem zvířat a někdo dokonce i se založením cirkusu.

Kam dohlédneš, tam dojdeš. Kam dojdeš, tam tě čeká dobrodružství.

Misí pro různé cizince časem přibývá. Naštěstí je herní mapa ve spojení s rozumným dávkováním obsahu vyvážená a hráč se tak necítí přehlcen hromadou ikonek a ukazatelů, jako tomu je v jiných hrách s otevřeným světem z poslední doby.

Jedno je ale jisté. Na každém kroku čeká na hráče nějaká událost či dobrodružství. Jeden příklad za všechny. Při snaze ochočit si skvělého koně v severní části mapy nám do této činnosti vběhl divoký medvěd. Ten sice vystrašil koně, který se vydal na úprk, ale skoncovat to s ním nebylo na dlouho. Co čert nechtěl, tak tělo čerstvě zabitého medvěda přilákalo smečku vlků a s nimi to bylo podstatně horší.

Mezi vedlejší aktivity patří také lov hledaných zločinců.

FOTO: David Ryneš, Novinky

V samotném základu je RDR 2 ale akčním titulem. Takovým, kdy hráč používá staré opakovačky či revolvery, aby se dostal z různých druhů šlamastyk. Zbraně zde tak hrají prim a jejich arzenál se postupně hráči odemyká. Lze tak najít lovecké pušky, které tolik nepoškodí lovenou zvěř, či silné, které pošlou protivníky do nebe, jen se řekne švec.

Samozřejmě nechybí možnost vyrábět si různé předměty, případně si je nechat vyrobit na zakázku. Hráč totiž nejen že vylepšuje svůj kemp, ale také se může učit různé recepty na výrobu předmětů. Lze si tak vyrobit speciální šípy s jedem, různé druhy nábojů, zápalné lahve, elixíry jak pro sebe, tak pro koně. Na zakázku si hráč může zvětšit inventář, když řezníkovi přinese několik zvířecích kůží v perfektním stavu.

Každé z desítek zvířat má svou unikátní animaci i pro stahování kůže.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pokud je libo být pořádným desperadem, tak nechybí možnost přepadnout vlak. To však doporučujeme udělat daleko od příští stanice a jít rovnou ke strojvedoucímu. Jinak by se mohlo stát, že velice rychle dorazí okolní šerif se svými poskoky a celou loupež překazí. Z vydělaných peněz si hráč vylepšuje kemp, pořizuje oblečení, vykupuje odměnu vypsanou na jeho hlavu či vylepšuje zbraně.

Nechybí ani systém karmy. Ten nejen že určuje, jaký konec hráč bude mít, ale také to, jak se k němu budou ostatní chovat. Pro ty, kteří to na začátku trochu s divokým chováním přestřelí, je ale hromada možností, jak si ji během dalších kapitol notně vylepšit.

Občas až moc detailní

První kroky ve hře jsou doslova těžkopádné. Vývojáři totiž simulují i váhu, a aby dosáhli naprosto plynulých animací, tak museli dělat kompromisy v ovládání. Artur se tak zpočátku ovládá trochu jinak, než jsou hráči za poslední roky zvyklí. Postavě tak trvá chvíli, než se rozejde či rozeběhne na plnou rychlost, a pohyb uvnitř místností chce trochu cviku. Možná i kvůli tomu je první kapitola více lineární, ale ne že by to bylo na škodu.

Sadie Adlerová patří k nejlepším postavám celé hry.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Společně s tím si hráč musí zvyknout na to, že se Artur pro provedení skoro každé interakce musí nejdříve přesně nastavit k požadovanému objektu, se kterým chce interagovat. Chce-li například zvíře stáhnout z kůže, tak se k němu nejdříve musí natočit a až poté provést žádanou akci. Stejně tak to probíhá při sbírání bylinek, sbírání předmětů z padlých protivníků či při naskakování na koně. Naštěstí má hra celkem podrobné nastavení, ve kterém si lze upravit citlivost ovládání.

Zbytek detailů ale na každém kroku bere dech. Ať už jde o to, že každé zvíře má odlišnou animaci při stahování z kůže, nebo i fakt, že když hráč nechá zvířecí mršinu být a vrátí se později, tak ta se začne rozkládat. Dále nesmíme pominout fakt, že hráč má možnost jíst, pít, spát, starat se o zbraně či se různě oblékat.

Nechybí ani veřejné popravy, do kterých lze samozřejmě zasáhnout.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Ačkoliv z prvních informací se mohlo zdát, že dodržování pitného režimu a pravidelného jedení a spaní bude nutností, jako je tomu v jiných hrách s těmito prvky, tak opak je pravdou. Pokud toto hráč dodržuje, tak obdrží určité benefity v lepších statistikách, jako je výdrž apod. Není to však nutnost, která by stála v cestě ke spokojenému hraní a žití na Divokém západě. Naopak díky skvěle vyvedenému světu, návaznosti všech prvků se většina přistihne, jak tyto mechanismy používá automaticky.

Po vyspání se po vydařené akci není nic lepšího než nastartovat den čerstvou kávou, oholit opět o něco delší vous, hodit se do gala a vyrazit směr Saint Denis pro nové úkoly. Během cesty vyhřebelcovat koně a pomoci několika cizincům či je naopak okrást. Právě tím, jak je svět výborně zpracován, hráč dokáže nasát okolní atmosféru a vcítit se do role protagonisty a chovat se, jako kdyby skutečně žil na Divokém západě.

Bezkonkurenční zpracování

Ať už jde o horké prameny u Annesburgu, nebo o klidné místo u ohně, kde si zrovna Artur nařezává náboje pro větší účinnost, hra je to doslova nádherná. Hezčí a detailnější svět zatím ve hrách pravděpodobně ještě nebyl a i zde vývojáři předhánějí konkurenci o velký kus. Mapa jako taková nepatří svou rozlohou mezi ty největší, které ve hrách byly, ale je plná různých biomů, událostí, a jelikož hráč často různými částmi projíždí opakovaně, tak si ji lehce zapamatuje.

Noční projíždky v Saint Denis stírají hranici mezi virtuálním a skutečným světem.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Tenhle vlak čekají krušné chvíle.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vývojáři z Rockstaru jsou perfekcionisti a je to vidět na každém kroku. Ať už jde o to, jak se postavy boří hlubokým sněhem, jak vlasy a vousy reagují na vítr, či o nutnost mít teplé oblečení v severních částech mapy. Jestli se hráčům zdálo páté Grand Theft Auto (dále GTA) jako živý svět, tak ten v RDR 2 je opět o něco více živější.

Výborné technické zpracování doplňuje také výborný hudební doprovod. Zde udeřili skladatelé hřebík přímo na hlavičku a hudba tak patří k tomu nejlepšímu, co lze ve hrách slyšet. Ta velice často podtrhuje atmosféru daných scén a díky skvělým záběrům kamery a skvělému zpracování evokuje, že to, co se na obrazovce odehrává, není hra, ale film. Jak je už od přechozích her od Rockstaru zvykem, i zde nechybí naprosto perfektní dabing všech postav.

Co bude dál?

Jakmile hráč odehraje kompletní příběh včetně epilogu, který je rozdělen na dvě části, tak má možnost prohánět se na celé mapě a dodělávat zbylé vedlejší aktivity a plnit výzvy. Během listopadu by měl do hry dorazit hodně očekávaný online režim, ze kterého například doteď silně těží páté GTA. Co vše bude a nebude obsahovat, je však ve hvězdách.

Po vydařené akci panuje v kempu skvělá nálada.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Také se nabízí otázka, jak moc RDR 2 ovlivní budoucí hry i u konkurence. Například páté GTA stále kraluje městským akcím z otevřeného světa a ani hodně očekávaným Watch Dogs se ho sesadit z trůnu nepodařilo. Nyní má GTA V na kontě přes sto milionů prodaných kopií a u tohoto čísla to rozhodně neskončí. Samotnému RDR 2 se v úvodních dnech prodeje neskutečně dařilo. Během prvních 12 dní se ho vyexpedovalo na 17 milionů kusů. Druhý díl tak má za necelé dva týdny mnohem více prodaných kusů než díl první za dobu osm let.

Čas ukáže, jak moc se změní hry z otevřeného světa v následujících letech, a to hlavně s nástupem další generace herních konzolí. Stejně jako teprve teď začínají být nové hry ovlivněny výbornou Zeldou: Breath of the Wild, tak bude trvat ještě pár let, než se ostatní vůbec přiblíží k laťce nastavené RDR 2.

Protagonista Artur Morgan překypuje velkým množstvím charismatu.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vývojářům se totiž nepodařilo udělat jen obří hru plnou obsahu, skvělého příběhu, výborné hudby a dokonalého zpracování, podařilo se jim to totiž celé zabalit do jednoho celistvého celku, kde není rozdíl mezi vedlejší či hlavní misí. Mezi vedlejší postavou či jednou z hlavních. Vše zde do sebe perfektně zapadlo a Red Dead Redemption 2 tak nabízí naprosto nevídaný zážitek, na který herní obec bude ještě hodně dlouho vzpomínat.

Red Dead Redemption 2 vyšlo pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

HODNOCENÍ: 10/10