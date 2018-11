lez, Novinky

Podle zveřejněných finančních výsledků si konzoli Classic Mini NES koupilo dohromady již deset milionů hráčů. Díky tomu podnik vydělal v přepočtu desítky miliard korun, retro herní systémy se tak bez nadsázky dají označit za továrny na peníze.

Konzole Classic Mini NES od společnosti Nintendo se ukázala předloni před Vánocemi a k dostání byla sotva pár měsíců. I díky velmi příznivé ceně pohybující se okolo 1700 Kč ji totiž zákazníci bleskurychle rozebrali ze skladů. A protože šlo o limitovanou edici, na všechny se rozhodně nedostalo.

Japonský herní gigant se proto odhodlal k tak trochu netradičnímu kroku. Miniaturní konzoli opět uvedl letos v létě do prodeje, a to za stejně příznivou cenu.

Konzole Nintendo Classic Mini NES

FOTO: archív výrobce

Oslava 30. výročí

Konzole Classic Mini NES byla původně oslavou 30letého výročí herního systému NES, které připadalo právě na loňský rok. Na první pohled se přístroj skutečně podobá hernímu systému NES. Jak už slůvko mini v názvu napovídá, retro herní systém není tak velký jako původní verze. Jde o zmenšeninu.

Nová konzole byla značně přepracována, čehož si uživatelé všimnou hned při snaze o připojení. Novější model má totiž konektor HDMI, který před třiceti lety vůbec neexistoval. Konzoli Classic Mini NES tak půjde poměrně snadno připojit i k moderním televizorům. Nebudou k tomu přitom potřeba žádné obrazové redukce ani nic podobného.

Konzole Nintendo Classic Mini NES

FOTO: archív výrobce

V balení případní zájemci naleznou kromě samotné konzole také jeden herní ovladač. Druhý půjde k systému přikoupit zvlášť. Připlatit si lidé budou muset také za napájecí adaptér. Ke konzoli totiž bude dodáván pouze USB kabel, nikoliv samotná nabíječka.

Kromě nízké ceny jsou hlavním lákadlem zmiňované hry. K dispozici je celá řada legendárních titulů – Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN či Kirby’s Adventure. Seznam všech předinstalovaných her naleznete níže:

Původní konzole NES, která si odbyla premiéru před více než 30 lety.

FOTO: Profimedia.cz

Hry, které obsahuje konzole Nintendo Classic Mini NES

Balloon Fight BUBBLE BOBBLE Castlevania Castlevania II: Simon’s Quest Donkey Kong Donkey Kong Jr. DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE Dr. Mario Excitebike FINAL FANTASY Galaga GHOSTS‘N GOBLINS GRADIUS Ice Climber Kid Icarus Kirby’s Adventure Mario Bros. MEGA MAN 2 Metroid NINJA GAIDEN PAC-MAN Punch-Out!! Featuring Mr. Dream StarTropics SUPER C Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 3 Tecmo Bowl The Legend of Zelda Zelda II: The Adventure of Link