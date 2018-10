jky, Novinky

Nějaký ten rok už se fotbalové série FIFA držím. Poprvé jsem na ovladači konzole Sega Mega Drive okusil hru FIFA International Soccer, která vyšla v roce 1993. Dodneška nezapomenu na kombinaci kláves B+C a to, jak od boxujících hráčů odlétal soupeř. Už tehdy jako by Electronic Arts tušili, že budou jednou vydávat i UFC simulátor. Je to tedy vlastně už čtvrtstoletí, co už tuto herní sérii pokouším, snad jen s výjimkou ročníku 96, kdy jsem kvůli zmatené a nepřehledné kameře zakotvil u hry Euro'96 od Gremlin Interactive, ke které jsem i kvůli „Gazza” Gascoigneovi vracel ještě asi dva roky.

EA ušli za tu dobu pořádný kus cesty a principem trvale udržitelného rozvoje posunuli tuto fotbalovou hru na úchvatnou grafickou úroveň, která může neznalé oko či oko zatěžkané dioptriemi na 4K televizi dokonce zmást natolik, že si může myslet, že jde o opravdový televizní přenos. Stále je to ovšem jen hra a nikoliv reálná simulace fotbalu. Pravdou ovšem zůstává, že těžko říci, kdo by si koupil autentickou simulaci takové české fotbalové ligy. V novém ročníku se však tempo hry zpomalilo a hráči tak mohou ucítit závan zeleného pažitu z konkurenčních vod.

Ukázka ze hry Fifa 19

FOTO: archív tvůrců

U české stopy zůstaneme. Zatímco loni jste si mohli zahrát pouze za Spartu, letos přibyla konečně i Slavia a pak také jeden regionální tým ze západu republiky. Nečekejte, že by se hráči významně podobali svým reálným předlohám. Jen odstín pleti obvykle docela sedí. A ohledně ratingu hráčů – nezastírám, že mi pod kůží bije železné srdce rudé barvy, ale je vážně odpovídající, aby měl plzeňský Kovařík stejný rating jako dělostřelec Stanciu? To, že má Sparta aktuálně výrazně horší rating než Slavia i Plzeň, je zcela v pořádku a bohužel i v souladu s realitou. Jsou to ale právě takové maličkosti, které dokážou trochu naštvat.

Cesta více osob



Máte-li rádi příběhy, tak i tentokrát si můžete zahrát za Alexe Huntera, ale čeká toho na vás o něco více. Tři příběhy tří osob. Abych byl upřímný, příběh jsem dohrál celý pouze jednou, když byl zařazen poprvé. Tehdy mi došlo, že váš vliv na to, co se během něj stane, je zanedbatelný až nulový, neustále jen procházíte tréninky, které mě upřímně ani trochu nebavily, a vrátil jsem se k Ultimate Teamu.

Pokud jste si v uplynulém ročníku zahráli v době světového fotbalového šampionátu i speciální mód, nebudou vám už cizí ani jednotlivé výzvy, za které můžete získávat v podobě kvalitních hráčů či balíčků karet. Uvidíme však, zda do nákupů balíčků kartiček v budoucnu nějakým výraznějším způsobem nezasáhne legislativa, protože hlasy po regulaci těchto in-game nákupů s hazardním faktorem neustále rostou.

Ukázka ze hry Fifa 19

FOTO: archív tvůrců

Tváří hry je Cristiano Ronaldo. Současné vyšetřování obvinění ze znásilnění, kterého se měl dopustit před mnoha lety, však přiměla EA k vyjádření, že celou kauzu monitoruje, protože společnosti na chování a hodnotách ambasadorů a vybraných sportovců velmi záleží. Tak kdoví, zda nejde o poslední titul FIFA, na kterém se portugalská fotbalová ikona objevuje na přebalu hry.

Skvělá zábava u jedné obrazovky



Co se týče módu standardního výkopu, přibyly zde nové možnosti, které absolutně radikálně mění hru více hráčů. Můžete si tak upravit pravidla k obrazu svému. Nastavit si můžete třeba to, že góly zpoza vápna platí dvojnásobně, zneplatnit góly vstřelené jinak než hlavou či volejem či rozpoutat nefalšovanou řež nastavením módu „bez pravidel”. Perličkou je mód, kdy je týmu po vstřelení gólu vyloučen náhodný hráč z pole. Ač se to může zdát bizarní, zrovna tento mód žádá od hráče strategické myšlení.

Na samotném hřišti toho je pak jinak mnoho. Základní změny poznáte při doteku s balónem a při střele. Míč není k noze přikovaný, při špatném zpracování může poodskočit k soupeři, útěky po stranách už jsou víceméně skoro úplně nereálné, tedy pokud zrovna proti unavenému týmu nevystřídáte do hry v 85. minutě Mbappého. Jako pokrok vnímám i to, že když balón směřuje vzduchem na brankáře, ještě není jasné, že brankář míč skutečně chytí nebo vyrazí. Hned v druhém zápase mi naskočil na brankáře Lewandovski a míč s notnou dávkou štěstí skončil v síti. Pokrok, ač jsem ho v danou chvíli neuměl ocenit.

Ukázka ze hry Fifa 19

FOTO: archív tvůrců

Asi nejvýraznější změnu pocítíte v zakončení. Můžete střílet stejně jako dříve, jedním stiskem tlačítka střela. Anebo si to můžete udělat dobrovolně složitější. Pokud stisknete tlačítko podruhé, měli byste hodně dbát na to, aby to bylo skutečně ve správný moment, kdy se hráč dotýká balónu. Tím totiž aktivujete nové časované zakončení. Jestli stisknete brzy, míč poletí k rohovému praporku či do patnácté řady za brankou. Pokud pozdě, dopadne to podobně.

Když se vám podaří vše načasovat přesně, zvyšujete tím šanci na luxusní nechytatelné zakončení do šibenice a další parády. Používat to ale nemusíte a nic se nezmění. Ti, kteří kolem vápna dokola mačkali tlačítko střely, však nyní narazí, protože druhým klikem aktivují ono zakončení a všemi dalšími kliky už jen umocní ostudné zakončení. Vše se má však tak, že i pokud se trefíte přesně, neznamená to nutně gól. Když se však ukliknete, gól vstřelíte spíše sporadicky. Pravda je, že ten moment, kdy se pět metrů od brány ustřelíte deset metrů nad bránu, stojí za to.

Mohlo by být lépe



Ruce se stále nepískají. Přesnost přihrávek je klíčovější než kdy jindy. Fyzické souboje jsou konečně o něco více fyzičtější a při pěkném bodyčeku se hráč umí i proletět vzduchem. Naučit se ty nejpokročilejší styly přímých volných kopů vám zabere týdny. Simulovat faul se stále nedá. Chápu, že EA nechtějí vytvářet mladým špatný vzor chování, ale pokud si zapnuli alespoň jeden zápas světového šampionátu, mohli si uvědomit, že tento prvek je v dnešní době bohužel podobně významný jako postavení mimo hru. Ignorovat to znamená však oddalovat se realitě.

Ukázka ze hry Fifa 19

FOTO: archív tvůrců

Sečteno podtrženo je samozřejmě nová FIFA opět o kus dále. Licence na evropské poháry je pro mnoho pravidelných hráčů série samozřejmě jasným důvodem ke koupi nového ročníku. Hra se celkově zpomalila, což hru alespoň trochu přiblížilo realitě, a šílených přestřelek typu 5:4 je už výrazně méně. Za tu krátkou dobu, co nová FIFA spočívá v mém Xboxu, se k ní vracím rád a pravidelně. Ale pocit, že by těch herních vylepšení mohlo být výrazně více a že v cestě stojí asi jen princip trvale udržitelného rozvoje této série, mi herní dojem prostě kazí. Nic to však nemění na tom, že kdo chce, tak si koupi nového ročníku snadno obhájí.

HODNOCENÍ: 8/10