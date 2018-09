David Ryneš, Novinky

Několik týdnů před vydáním jsme využili možnosti zahrát si úvodní hodiny tohoto očekáváného dílu. Jeho začátek je hodně filmový a mírně připomíná úvod třetího dílu, kde hráč nehraje za protagonistu, ale jednoho z rodičů.

Po tomto úvodu jsme dostali možnost, za koho budeme chtít hlavním dějstvím procházet, stejně jako tomu bylo například v dílu Unity. Zde hráči mají na výběr muže Alexiose či ženu Kassandru. Oproti Unity zde ale nefungují jako sourozenci, a tak jsou hráči po výběru svědky osudu vybrané postavy.

Dále už zbývá výběr obtížnosti a typu hraní. Pokud chtějí hráči vše hned vidět na mapě bez nutnosti hledání úkolových aktivit, tak si mohou vybrat asistovaný režim. Chtějí-li se však více vžít do dobového Řecka a úkolové oblasti hledat pouze z informací v rozhovorech apod., tak pro ně je zde režim objevitelský.

Poté už nám nic nestálo v cestě užít si několik hodin hraní, kdy jsme v roli Kassandry pomáhali občanům malého řeckého ostrova. Jeden dlužil druhému, a tak jsme šli jako výběrčí zastrašit dlužníka. Poté se řešili bandité, co přepadávají lidi u rozcestí. I ty jsme museli vystopovat a následně potrestat.

Ke stopování či hledání různých tajných míst nám skvěle posloužil orel. Ten, stejně jako v předchozím dílu, funguje jako jakýsi dron, kdy jej může hráč ovládat a skrze jeho oči monitorovat okolí.

Jednou z novinek oproti Origins jsou RPG prvky, a tím hlavně možnosti různých odpovědí v dialozích. Kvůli tomu jsou rozhovory dynamičtější a o něco zábavnější. Na druhou stránku jsme u některých postav viděli hůře zpracované animace obličejů. Jestli se jednalo pouze o chyby nedodělané verze, na to si hráči budou muset počkat do vydání verze plné.

Herní náplní se jinak Odyssey od Origins tolik neliší. Souboje jsou stejné, což je jen dobře, protože přepracovaný systém z Origins patřil právě k těm nejlepším změnám, které tento díl s sebou přinesl. Od Origins se ale liší hlavně speciálními útoky. Díky dobovému zasazení se tak hráči mohou těšit na velké množství spartských výpadů.

Ke konci herní události jsme se dostali také k vlastní kocábce na moři a několika námořním bitvám. Na nich hojně stál čtvrtý díl s podtitulem Black Flag, ale i v Origins se v rámci některých misí lodě a námořní souboje objevily. Zde budou oproti předchozímu dějství hrát mnohem větší roli, což je jen dobře. U konce jsme totiž získali svou posádku, kterou lze postupně zlepšovat a rozšiřovat.

Samozřejmě jako u předchozích dílů, ani zde nechyběla česká lokalizace formou českých titulků. Technické zpracování se od Origins nijak výrazně neposunulo, což neznamená, že by titul vypadal špatně. Ba naopak, zpracování je až na některé modely postav a jejich animace působivé.

Zdali dopadne Odyssey lépe, či hůře, než loňský Origins si však budeme muset počkat do 5. října, kdy titul vyjde pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Zatím to však vypadá, že díky RPG prvkům a zasazení do starověkého Řecka by se to mohlo vývojářům podařit.