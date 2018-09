David Ryneš, Novinky

Z hrdinů se stávají odpadlíci. Z odpadlíků naopak hrdinové. Příběh datadisku si hraje se starými známými, jako jsou Jaina Proudmoore, Sylvanas Windrunner či paladin Anduin Wrynn, a i přes nevoli hráčů některé z nich drasticky mění. Každá z frakcí i se svými šéfy dostává do vínku jeden ostrov. Horda si jde pro pomoc od trollů na Zandalar a Aliance si to řítí na Kul Tiras.

Ukázka ze hry World of Warcraft: Battle for Azeroth

FOTO: archív tvůrců

Ostrovy jsou rozděleny do několika částí, které hráč může procházet v libovolném pořadí a plnit na nich hromadu různorodých úkolů. Postupné zvyšování úrovně na nynější level 120 jde hladce a díky dobře napsaným příběhům baví i přes celkem monotónní náplň jednotlivých úkolů.

Všichni hráči WoWka ale dobře vědí, že dosažením maximální úrovně postavy hra teprve začíná. Ať už je to příprava na velké raidy pleněním jednotlivých dungeonů, či stavění ostrovních základen a příprava na režim Warfronts. Opět si každý hráč přijde na své a Blizzard tak pokračuje v úspěchu minulého datadisku Legion. O tom svědčí i fakt, že v den vydání se datadisku prodalo bezmála 3,5 miliónu kusů.

Ukázka ze hry World of Warcraft: Battle for Azeroth

FOTO: archív tvůrců

Ne všechno je zlato, co se třpytí, bohužel. Blizzard vrací z Legionu systém artefaktů, leč v mnohem chudší podobě. Zatímco v Legionu artefakt určoval herní styl hráče, zde několik kousků artefaktu ovlivňuje pouze pasivní schopnosti. K vylepšování artefaktu musí hráč vstřebávat tzv. Azerit. Ten hráči získávají plněním úkolů, procházením dungeonů či prozkoumáváním nezmapovaných ostrovů, které se náhodně generují.

Naštěstí pozitiva z ostatních prvků, jako je úprava profesí apod., neduh artefaktů s přehledem překonávají. Velice kladně hodnotíme opět o něco rozsáhlejší příběhové filmečky a různé události, které hře dodávají hloubku, již před několika lety neměla.

Ukázka ze hry World of Warcraft: Battle for Azeroth

FOTO: archív tvůrců

Vývojáři si zde také mnohem více hrají s fázováním lokací, ve kterých se hráč nachází. Ty se totiž mění podle jeho konání či jak postupuje příběhem. Mimo datadisk Cataclysm, kde byla tato funkce využívána hojně, v pozdějších přídavcích se vývojáři drželi zkrátka. To se Battle for Azeroth naštěstí netýká a během levelování se hráči stanou svědky velkých změn svého okolí.

Příjemnou změnou je také odstranění PvP serverů, které byly určeny pro hráče, kteří chtěli změřit síly s ostatními. Nyní si tuto funkci může každý hráč na svém serveru zapnout a získat tak bonus ke zkušenostem výměnou za hrozící konflikt s jiným hráčem v neutrální zóně.

Video

O novinkách v datadisku Battle for Azeroth

Jedno je jisté. Battle for Azeroth není něco, co by mělo celé WoWko překopat a přitáhnout ke hře další milióny hráčů. Blizzard hru mění pomalu a postupně, protože stále má několikamiliónovou základnu oddaných hráčů, které není radno si rozhádat. Datadisk je tak příjemnou evolucí, a pokud se hráči ohlédnou na to, jak vypadalo WoWko před několika lety a jak vypadá nyní, tak se jedná o změnu obrovskou.

World of Warcraft: Battle for Azeroth vyšlo pouze pro osobní počítače.

HODNOCENÍ: 8/10