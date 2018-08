David Ryneš, Novinky

Call of Duty na první pohled poslední roky strádá. Žebříčky on-line stříleček okupují novodobí titáni, jako je PlayerUnkown´s Battlegrounds, Fortnite, Overwatch nebo Rainbow Six Siege. Obří úspěch Fortnitu nebo z popela vzešlý Rainbow Six Siege dokazují, že jedna éra multiplayerových her je pryč.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4

FOTO: archív tvůrců

Hráči nyní žádají něco jiného. Vývojáři z Treyarchu tak přicházejí s něčím novým a vylepšují formulku Call of Duty, na kterých už dělají hromadu let. Čtvrtý díl s sebou přinese upravený systém specialistů, který mírně pokukuje směrem k Overwatchi.

Postavy tak mají předem dané role v soubojích a jejich schopnosti se doplňují mnohem více než v posledním díle CoD. Navíc, stejně jako v Rainbow Six Siege, i zde lze mít pouze jednoho daného specialistu na tým.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4

FOTO: archív tvůrců

My jsme si během bety oblíbili specialistu jménem Firebreak. Ten u sebe nosí malý reaktor, který při nabití dokáže v širším okolí kolem hráče rozpálit zem a spálit tak schovávající se protivníky za zdí. Když se tato schopnost spojila se schopností další postavy, která ukazuje soupeře skrz zeď, tak to bylo smrtelné kombo.

Dlouholetí fanoušci série ale budou i přes tato vylepšení stále doma. Vrací se tzv. Killstreaky, zde pojmenované jako Scorestreaky – neboli speciální schopnosti za vícero zabití a úspěšné konání na bojišti. Mezi nimi jsou klasické rakety shůry, označení protivníků na radaru nebo naopak blokování radaru nepřátel.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4

FOTO: archív tvůrců

Mezi klasickými režimy, jako je Kill Confirmed nebo obyčejný Team Deathmatch, si šlo vyzkoušet i nový režim Heist. V něm hráči musí najít batoh s penězi a odnést jej na místo extrakce. Čím více peněz tým nasbírá, tím lepší vybavení si mohou pořizovat v dalším kole. Herních kol je celkem sedm.

Novinkou v tomto režimu je také možnost oživit své spoluhráče. Ti totiž v prohrané přestřelce nejdříve padnou na zem a mohou se odplazit do bezpečí. Pokud je živí hráči najdou jako první, tak je mohou oživit. Pokud je spoluhráč nalezen protivníkem, ten jej může dodělat. Pokud hráč takto zemře, musí počkat, až se dohraje dané kolo.

Ukázka ze hry Call of Duty: Black Ops 4

FOTO: archív tvůrců

Další novinkou je odstranění automatického doplňování životů. Nyní mají hráči u sebe neomezené množství injekcí, které jim po aplikaci začnou pomalu doplňovat životy. Během aplikace jsou ale krátkou chvíli zranitelní.

Black Ops 4 i přes různé změny působí jako taková evoluce Call of Duty. Změny ale nejsou natolik drastické, aby hra nabízela úplně nový zážitek. Fanoušci dostanou to, na co jsou zvyklí, a odpůrci série si i tento díl určitě nepořídí.

Nový díl sice nebude mít klasickou příběhovou kampaň, ale rozhodně nebude chybět zombie režim, který příběh mít bude. Hráči se tak opět dočkají kooperační akce, ve které budou čelit hordám nemrtvých.

Video

Upoutávka na zombie režim do Call of Duty: Black Ops 4

Zamíchat kartami by ale mohl režim Blackout, který je žánrově Battle Royale. V něm se tak utká na jedné mapě stovka hráčů, stejně jako ve Fortnite nebo PUBG. Onou vypiplanou hratelností, jako má Call of Duty za tu hromadu let, by totiž mohl přinést to světa Battle Royale svěží vánek.

Call of Duty: Black Ops 4 vyjde 12. října pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.