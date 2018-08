Od chvíle, kdy se Čchen San-jüan od svého vnuka dozvěděl o této hře s rozšířenou realitou, zacílil svůj život na lov malých virtuálních monster. Svůj bicykl postupně vybavil 11 chytrými telefony a přenosným zdrojem energie, díky němuž je schopen vyrážet na dlouhé cesty kolem celého ostrova. Každý měsíc jej prý lov pokémonů vyjde na přibližně 1000 liber (28 500 korun).

Strýček pokémon, jak se Čchenovi přezdívá na sociálních sítích, si prý plánuje pořídit ještě další čtyři telefony, aby byl hon ještě úspěšnější. Novinářům říká, že díky hře získal nové přátele, poznává nová místa a lépe snáší svou chorobu. Zatím se nedokázal vyrovnat vlastně jen s jedním problémem - že mu po 20 hodinách hraní dojde baterie.

