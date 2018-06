ort, Novinky

Nový díl ze série Assassin’s Creed nese název Odyssey. Hned na úvod se sluší zmínit, že proti předchozím verzím se nový díl velmi vzdálil od původního herního konceptu. Je to ale vlastně dobře, neboť po tolika pokračováních má alespoň novinka šanci vlít novou krev do letité série. Hráči tentokrát zavírají do doby peloponéské války.

Beyond Good & Evil 2 podle ukázky tak trochu připomíná Strážce galaxie, na všechny detaily – například i na datum vydání – jsou však tvůrci zatím skoupí.

Assassin’s Creed Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Video

Beyond Good & Evil 2

Velké ovace v sále si vysloužila očekávaná on-line akce The Division 2, jejíž děj se odehrává v USA, konkrétně v postapokalyptickém Washingtonu DC. Filmový trailer vypadal více než působivě. Pochvalu si zaslouží také pirátský titul Skull & Bones, na kterém tvůrci evidentně hodně zapracovali. Graficky se totiž celý titul posunul mílovými kroky směrem kupředu.

Nechyběly ani hudební tituly, především tedy roztančený Just Dance 2019, ale například i přídavek Donkey Kong Adventure do hry Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Video

The Division 2

Video

Skull & Bones

Video

Just Dance 2019

Video

Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure

Velmi povedeně vypadala také arkáda Trials Rising s motorkářskou tematikou. V tomto titulu se bude kloubit ta nejhorší motorkářská nátura a zlomyslnost. Vesmírná hra Starlink: Battle for Atlas nabídne postavičky z populární série Star Fox i celou řadu modelů raket.

Vyzdvihnout si zaslouží také připravovaný titul Transference, který bude určen pro systémy virtuální reality. Hráči budou svou mysl přesouvat do dalších postav příběhu, aby využili jejich znalosti a zkušenosti, čímž posunou celý příběh směrem dopředu.

Video

Trials Rising

Video

Starlink: Battle for Atlas

Video

Transference