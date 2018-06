lez, Novinky

Na herní konzoli Switch zamíří ještě letos Super Mario Party, stane se tak konkrétně 5. října. Lákat bude především na minihry ve více lidech. Každý přitom bude moci hrát na své konzoli, aby bylo soutěžení co možná nejnapínavější.

Ještě před Vánocemi by pak měl vyjít titul Super Smash Bros. Ultimate. V něm se také ukáže slavný instalatér, ale zároveň také všechny hlavní postavy, které mohou fanoušci z předchozích her znát. A to nejen z titulů s Mariem, ale prakticky ze všech slavných her od Nintenda.

Zajímavě vypadá také akce Daemon x Machina od Marvelous Entertainment, pro konzoli Switch by měla vyjít příští rok. Ukázku ovládli bojující roboti a podmanivý soundtrack s metalovou tematikou.

V dalším traileru se představila první expanze japonské bojovky Xenoblade Chronicles 2, dostala název Torna - The Golden Country a přijde už letos v září.

Fire Emblem: Three Houses je naplánován na jaro příštího roku a bitvy vypadají na Switchi skutečně velkolepě. Stranou nezůstala ani očekávaná hra na hrdiny Octopath Traveler od Square Enixu, která vychází už příští měsíc. Ukázaly se také nezávislé tituly, jako například pokračování Overcooked, multiplayerová 2D akce Killer Queen Black či Hollow Knight.

Lákadlem Nintenda bude v nadcházejících měsících také titul Let’s Go, Pikachu. Jak již samotný název napovídá, hlavní roli v něm budou hrát pokémoni. Více se o tomto titulu dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

