Čeští hráči počítačových her jsou o dva roky mladší než ve světě

V Česku hrají počítačové hry mladší hráči než jinde ve světě. Průměrný věk hráče v ČR je 33 let, zatímco celosvětový průměr dosahuje 35 let. Evropský průměr je ještě o rok vyšší. V Polsku je věkový průměr stejný jako v ČR. Ženy v globálním měřítku tvoří 47 procent všech online hráčů, v České republice je to 33 procent. Vyplývá to aktuálního průzkumu společnosti PayPal ve 25 zemích včetně ČR.