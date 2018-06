David Ryneš, Novinky

Co je nutné uvést hned zkraje je, že se nejedná o příběhový titul, jako je The Last of Us, nebo těžkopádný simulátor přežití DayZ. State of Decay 2 je vážnější verzí Dead Rising, kde se hráč musí starat o svou osadu a přežívat v nebezpečném světě, kde hrozba číhá na každém rohu.

Ukázka ze hry State of Decay 2

FOTO: archív tvůrců

Hráč si vybere jednu z předpřipravených postav a začne si se společníky budovat své útočiště. Hra ho posílá na různé mise, které se většinou točí okolo nalézání surovin a materiálů pro rozšíření základny. Struktura misí je prostá. Buďto se jezdí z bodu A do bodu B, kde se suroviny nachází, nebo musí dojet na určené místo a vyvraždit zdejší nemrtvé. Postupně roste nejen základna, ale také komunita v ní. Oproti prvnímu dílu se navíc ve dvojce nachází tři mapy k prozkoumávání a různorodější základny na nich.

Stejně jako v titulu ZombiU, i zde může postava hráče definitivně zemřít. Poté nezbývá nic jiného, než si vybrat postavu novou a pokud ta stará u sebe měla cenné předměty, tak ji najít, v zombie přeměněné podobě zabít a vzít si zpět své staré věci. Důraz na samotné postavy je oproti prvnímu dílu větší a postavy mají také propracovanější rysy. Hlubších mezilidských vztahů, které by ovlivňovaly chod základny, se však hráči nedočkají.

Ukázka ze hry State of Decay 2

FOTO: archív tvůrců

Proti nemrtvým má hráč celkem solidní arzenál jak ručních, tak i střelných zbraní. Ty ruční ale trpí stejnou úrovní degradace jako v prvním díle. Naštěstí je systém degradace mnohem mírnější než dříve, a tak zbraň vydrží menší desítky máchnutí, než se rozbije. U palných zbraní je větší problém s náboji než s jejich degradací. Opotřebovávání si lze navíc zpomalit vlastností postavy.

Nemrtvých je samozřejmě více druhů a nejvíce nepříjemný je rozhodně Screamer. Ten možná nemá ruce, ale zato má pořádné hlasivky, které dokážou přivolat hordu nemrtvých široko daleko. Nechybí ani obří Juggernauti, hbití Feralové, dokonce ani lidští protivníci, kteří hráče během mise podrazí.

Ukázka ze hry State of Decay 2

FOTO: archív tvůrců

Velkou roli také hraje přepínání mezi postavami v komunitě, a to hlavně při nošení materiálů. K tomu také slouží kooperace. V ní se hráč buďto připojí k jinému a bude mu pomáhat s výstavbou jeho základny, nebo pozve hráče k sobě do hry, aby oni pomáhali jemu. Bohužel během uvedení hry trpěla špatnou latencí a různými výpadky. Naštěstí již vyšel objemný patch, který většinu chyb opravil. Nyní se tak vývojáři v dalších balíčcích podívají na komunitou navrhované úpravy.

Změn oproti minulému dílu je však pramálo a hra působí spíše jako mírně upravená verze jedničky s menším rozšířením. I přes pár nových funkcí a další mapy se kouzlo prvního dílu vytratilo, a tak je State of Decay 2 hlavně pro fanoušky post-apokalyptického žánru.

Ukázka ze hry State of Decay 2

FOTO: archív tvůrců

State of Decay 2 vyšlo pro osobní počítače s operačním systémem Windows 10 a herní konzoli Xbox One.

HODNOCENÍ: 6/10