Ve Warmindu se hráči dostávají na planetu Mars, kam jdou pomoci Aně Bray, která pomohla vytvořit superinteligentní umělou inteligenci zvanou Rasputin. Právě k Rasputinovi se musejí hráči společně s Anou dostat a ochránit ho jak před nepřáteli z rasy Cabalů, tak také z rasy Hive.

Příběhová kampaň má pouze pět misí. Její délka tak zabere krátkou část večera, a i když je povedená a Mars je vyveden velice hezky, tak rozhodně nepatří k tomu lepšímu, co přídavek nabízí. Mimoto hra zvyšuje maximální hráčskou úroveň na 30 a maximální možnou úroveň síly na 385. Strike mise jsou na PC a Xbox One nové pouze dvě a jedná se o recyklované mise z příběhové kampaně. Úplně nový Strike tak dostávají exkluzivně pouze hráči na konzoli PlayStation 4.

Proti recyklaci příběhových misí formou Striků nelze namítat nic, ale zamrzí, že i při tak nízkém počtu těchto kooperativních misí jich je ve hře stále málo. Mimo nové zbroje a zbraně se hráči také dočkali nových map do režimu Crucible a nové části Raidu zvané Spire of Stars. Raid se odehrává opět na lodi Leviathan a jde ve šlépějích raidu z prvního přídavku. Pro jeho úspěšné zdolání je tak mimo šestici hráčů nutné hodně komunikovat, protože každá část je právě na komunikaci hodně zatížena.

Dále se na Marsu nachází úplně nová aktivita zvaná Escalation Protocol. Ta je celkem pro devět hráčů a ti v ní musejí porazit celkem 7 levelů několika vln protivníků. Escalation Protocol je vážně těžký a pro hráče je to konečně pořádná výzva. To není ale jediná dobrá zpráva. Mars totiž ukrývá mnoho tajemství, která obsahoval již první díl Destiny, ale druhý jich už tolik neměl.

Hráči se tak mohou hnát rovnou za několika exotickými předměty, které si odemknou pouze skrytými úkoly, nalézáním frekvenčních sond či sestřelováním malých značek, které jsou rozsety po celém Marsu.

To nejlepší překvapivě zadarmo

Největší a zároveň nejlepší změny s sebou sice přinesl tento přídavek, ale není nutné ho vlastnit. S přídavkem totiž dorazil i dlouho očekáváný update 1.2.0. Ten s sebou přinesl hromadu úprav a oprav vnitřních systémů.

Hráči si tak konečně mohou užít klání v soukromých zápasech. Zároveň vývojáři konečně do hry implementovali hodnocení výkonu v klání hráč vs. hráč a s tím i spjaté nové odměny za dosažení určitého hodnocení. Hráčův trezor se zvětšil o sto volných míst, kam lze ukládat nasbírané předměty, různé tanečky a jiné animace si lze přiřadit celkem na čtyři tlačítka místo jednoho.

Několik obchodníků získalo systém reputace, kdy hráče odmění různými předměty za dosažení požadované reputační úrovně. Heroická verze Strike misí má modifikátory hratelnosti a Nightfall mise lze pozměnit speciálními kartičkami.

Tou nejpříjemnější změnou je ale začlenění tzv. Masterwork zbraní pro exotické typy a zároveň jejich posílení, aby bylo znát, že jsou vážně exotické. Všechny zbraně tak dostaly do vínku speciální schopnost. Například nyní velice populární pulsní puška Graviton Lance. Pokud s ní hráč někoho zabije, tak z padlého vylítnou dva výbušné projektily, které sledují další cíl v blízkém okolí. V kompetitivním klání to funguje přímo skvěle, protože pokud jsou dva protivníci blízko u sebe, tak po zabití jednoho tyto dva projektily zneškodní i toho druhého.

Zvláštní brokovnice zvaná Tractor Cannon nyní po zásahu protivníku snižuje odolnost vůči elementu zvaný Void. Zároveň má drtivá většina těchto zbraní tzv. Catalyst slot. Každá zbraň má jiná kritéria pro jeho nalezení. Do jedné ho hráč najde střílením soupeřů v režimu Crucible, další pouhým zabíjením protivníků rasy Cabal.

Budoucnost změn

Krátce po tomto přídavku navíc vyšel i update číslo 1.2.1, který několika kouskům exotické zbroje zlepšil schopnosti, přidal tzv. Crucible Labs, kde mohou hráči testovat připravované změny do klání hráč vs. hráč, a upravil fungování soutěže pro Frakce.

Větších změn se Destiny 2 dočká v létě, kdy je na červenec ohlášený další velký update, který s sebou přinese Prestige obtížnost do nových raidů z obou přídavků, triumfy pro první rok Destiny 2, odměny za vykonávání dalších aktivit a dosud nepopsanou událost zvanou Solstice of Heroes. Společně s tím přibydou i další upravené části exotických zbrojí.

Poté další úpravy jsou oznámeny na září, kdy by měl i pravděpodobně vyjít velký placený datadisk, kteréhož odhalení by se hráči měli dočkat již v polovině června na veletrhu E3. Mimo novinky tohoto datadisku se ale hráči mohou těšit na další update. Ten přinese tzv. Records neboli záznamy hráčových úspěchů, kolekce výbavy, změnu slotů pro zbraně, náhodné vylepšení na nových zbraních, nový herní mód a údajně mnoho dalšího.

Co se stane součástí základní verze a co bude exkluzivně pro nový datadisk, se ještě neví. Jedno je ale jasné, a to že vývojáři z Bungie společně s dalšími studii pracují na tom, aby se kvalita hry zlepšila stejně, jako když pro první díl vyšel naprosto excelentní datadisk zvaný The Taken King. Ten totiž opravil většinu největších neduhů základní verze prvního dílu. Je jen škoda, že se očividně vývojáři neponaučili z těchto chyb, a tak se tento scénář opět opakuje i u dílu druhého.

Vicarious Visions určitě ukázali, že se Destiny 2 vydává lepší cestou a po prvním přídavku Curse of Osiris dává hráčům této on-line akce naději, že bude líp. Bohužel za svou cenu přineslo jen pár příběhových misí a recyklované Striky. Nová výbava určitě potěší, ale to, co zvedlo úroveň zábavnosti druhého Destiny, není tento přídavek, ale bezplatný update, který je dostupný všem majitelům základní verze.

Přídavek Warmind vyšel pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. K jeho hraní je nutné vlastnit základní verzi Destiny 2.

HODNOCENÍ: 6/10