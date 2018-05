ČTK

Geewa se etablovala svým kulečníkem Pool Live Tour na Facebooku. Hra měla v době svého vrcholu 2,5 miliónu hráčů denně a celkově od vzniku v roce 2012 si ji zahrálo přes 100 miliónů lidí.

Se vstupem KKCG podnikatele Karla Komárka do Geewy před čtyřmi lety se společnost zcela přeorientovala na mobilní hry. Smashing Four, ve které hráči ovládají hrdiny bojující mezi sebou na bázi kulečníkové fyziky, uvedla firma loni v létě na českém trhu a na podzim v ostatních zemích Evropy. Od konce ledna je hra dostupná celosvětově v obchodech Apple i Google.

"Na rozdíl od Pool Live Tour, které hráli zejména hráči z asijských a afrických zemí, se u Smashing Four zaměřujeme na lukrativnější uživatele z USA a západní Evropě," uvedl Endrle. Podotkl, že výnosy Smashing Four již překonaly Pool Live Tour.

Hra Smashing Four

FOTO: archív tvůrců

Trh s bezplatnými hrami pro mobilní telefony se od her pro PC a herní konzole výrazně liší. Mobilní trh je založený na permanentní marketingové kampani a využívání analytických dat o chování hráčů. "V současnosti investujeme do marketingu 300 tisíc dolarů měsíčně a do konce roku bychom se chtěli dostat až na milión dolarů měsíčně," dodal Endrle.

Smashing Four je v současnosti na zhruba 400. místě v žebříčku nejvíce vydělávajících mobilních her v USA. Podle Endrleho je reálné dostat se mezi padesátku nejlepších her. Geewa se sice soustřeďuje na Smashing Four, ale zároveň připravuje další titul, který by její nabídku na trhu mobilních her rozšířil.

Miliónový byznys

"Nejlepší hry vydělávají až jeden milión dolarů denně a na vrcholu se udrží tři až pět let. My u Smashing Four očekáváme minimálně stejnou životnost. Hru stále rozvíjíme a posilujeme pozici lídra v oblasti her hráče proti hráči založených na reálné fyzice." doplnil.

Českým vývojářům her se celosvětově daří. Úspěšná byla například série Mafia nebo nejnověji titul Kingdom Come. Český herní trh generuje ročně tržby mezi dvěma a třemi miliardami korun.

Geewa byla založena v roce 2005. Jejími spoluvlastníky jsou investiční skupina KKCG a polský fond MCI Ventures. Na trh dodala celkem šest herních titulů.