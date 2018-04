David Ryneš, Novinky

A Way Out je jedno velké překvapení. Pokud totiž hráč nemá nikoho, koho by posadil vedle sebe a dal mu druhý ovladač, tak může někoho najít on-line. Překvapení je ale v tom, že stačí, když kopii hry vlastní pouze jeden z nich. Druhý hráč si tak stáhne pouze klienta, který ho propojí s tím, kdo hru vlastní.

Ukázka ze hry A Way Out

Jakmile se tak hráči sladí a vyberou si, za koho budou hrát, začíná jedno velké dobrodružství. A protože hlavní designér hry Josef Fares stojí i za výborným titulem Brothers: A Tale of Two Sons, tak i zde nebudou chybět emoce.

Hráči se tak chopí Vincenta Morettiho a Leo Carusa, kteří se seznámí ve vězení. Netrvá to dlouho a začnou spolu plánovat útěk. Právě v plánování a následném úprku titul naprosto exceluje. Příběh včetně herních pasáží je totiž vyprávěn skvěle filmově, a pokud se hráči rozdělí, tak se rozdělí i obrazovka, aby jeden viděl, co dělá ten druhý. Do toho si vývojáři naprosto bravurně hrají s virtuální kamerou a občas rozdělí obrazovku tak, že hráči vidí jak sebe, tak i další postavu, která hraje v dané situaci stěžejní roli.

Ukázka ze hry A Way Out

Hratelností je jinak A Way Out celkem tradiční akční hrou převážně z pohledu třetí osoby. Jednotlivé akce jsou většinou řešeny momenty, kdy hráči musí zmáčknout v krátkém časovém úseku určité tlačítko na ovladači či klávesnici. Celý zážitek tak stojí a padá právě na kooperaci dvou hráčů, kdy jeden musí například odlákat strážného a druhý mu projít za zády. Nechybí ale ani útěk ve vozidle či zběsilé střílení.

Situací, do kterých se Vincent a Leo dostanou, je ale tolik, že hra působí neustále svěže a nedostaví se tak pachuť stereotypu. Tempo je zvládnuté na výbornou a titul od začátku do konce baví.

Ukázka ze hry A Way Out

Protože hru pohání Unreal Engine 4, tak působí skvěle. Nezadá si sice s takovými perlami jako čtvrté Uncharted nebo Horizon: Zero Dawn, ale rozhodně se jedná o povedený kousek i po technické stránce. Animace postav a nasvícení tak rozhodně patří k tomu lepšímu, co lze dnes ve videohrách vidět.

A Way Out dokázalo zdá se nemožné. Prvně to, že i pod takovým gigantem, jako je Electronic Arts, může vyjít hra bez jakýchkoliv mikrotransakcí a navíc pro dva hráče, kdy druhý hráč klidně i na opačném konci planety nemusí hru vlastnit. Poté i to, že malé studio, jako je Hazelight Studios, dokázalo přinést perfektně odladěný a navíc skvěle vypadající titul.

Ukázka ze hry A Way Out

A Way Out vyšlo pro osobní počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

HODNOCENÍ: 9/10