První dojmy z Hunt: Showdown slibují skvělou akci a hororovou atmosféru

Studio Crytek to nemělo v posledních letech lehké. Doba, kdy bylo slavné díky sérii Crysis, už dávno pominula a jeho Ryse: Son of Rome ani VR hříčky Robinson: The Journey a Climb nesklidily moc velký úspěch. Nyní ale studio přišlo se skvěle vypadající akcí pro více hráčů, kde hráči bojují o přežití na každém kroku.