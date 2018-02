Kingdom Come začíná nádherně animovaným filmem, který osvětluje hráči, co se dělo za života Karla IV. a po jeho smrti. Následně se zabývá pozadím korunovace Václava IV. a příčinami špatné nálady v zemi. Václav IV., Karlův syn, byl unesen nevlastním bratrem Zikmundem, který ho tak chtěl donutit, aby odstoupil z trůnu. Netrvalo dlouho a Zikmund vtrhl do Čech, v čele své armády začal plenit jednu vesnici za druhou.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

A tehdy začíná příběh Jindry, syna slavného kováře. Ten se probouzí po vydařené noci a hned jej otec pověří, aby pro něj získal určité předměty, které najde ve své rodné Skalici. Po úspěšném splnění menší série úkolů se otec a syn vrhnou na ukování toho nejlepšího meče pro Lorda Racka Kobylu. Co čert nechtěl, v tento okamžik vtrhne Zikmund se svou armádou do Skalice a Jindra (hráč) je svědkem brutální vraždy svých rodičů.

Jindřich se vydává za pomstou. Cesta to nebude jednoduchá a nudit se nebude ani chvíli. Nejdříve musí utéct Kumánům a informovat o útoku Lorda Diviše z Talmberka. Zrodil se hrdina!

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Jindra veliký!

Na hráče čeká spousta skvěle napsaných úkolů. Stejně jako u třetího Zaklínače i zde dialogy a zápletky úkolů jsou na vysoké úrovni.

Jakmile hra dovolí sejít z příběhové linky, hráči se otevře celá mapa o velikosti šestnácti kilometrů čtverečních. A zajímavé vedlejší úkoly patří k tomu nejlepšímu, co se mu nabízí.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Vše je perfektně napsáno – od počátečního vykrádání hrobů až po vymítání ďáblů z těla. Byla by škoda, kdyby se hráči o tuto zábavu připravili jen proto, že se snaží co nejrychleji splnit hlavní příběh. Průzkum mapy a jejích zákoutí hráče odmění skvělou výzbrojí a hromadou grošů.

Středověk neskončil, středověk trvá

Konečně se dostáváme k samotné hratelnosti. Ta je totiž svým způsobem výjimečná a kombinuje hned několik žánrů dohromady. Vývojáři totiž od začátku sázeli na realistické pojetí – od způsobu soubojů až po potřebu spánku.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Tím největším tahákem měl být soubojový systém. Ten funguje tak, že hráč má k dispozici směrovou hvězdici, která určuje směr jeho útoku. Nabízí se mu tedy pět směrů útoku a blokování. Musí rychle reagovat na postoj protivníka a mást ho změnami směru při sekání.

Bohužel tento systém není úplně intuitivní a většinu času spíše doufáte v to nejlepší. Případně se uchýlíte k mnohem lepší, ale obtížnější střelbě lukem. Ten totiž dokáže zkrátit několikaminutový souboj na pár vteřin. Co se ale určitě nepovedlo, jsou pěstní souboje. Těch je naštěstí ve hře jen pár.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Jindra nemá k dispozici pouze luk s šípy a meč. Může se ohánět také sekerami, palcáty či kladivy. K tomu má několik druhů brnění, včetně přileb. Přilby mají samozřejmě hledí, které lze sklopit pro lepší obranu. To ale hráči omezí při souboji výhled.

Co by to bylo za RPG, kdyby se hráč nemohl v ledasčem zlepšovat. Zde Kingdom Come hodně připomíná tituly ze série Elder Scrolls. Chce-li se hráč zlepšit v šermu, musí do arény a hodně trénovat. Pokud chce číst, musí se to naučit. Když se chce ohánět lukem, musí na střelnici nebo do divočiny.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Tady je nejvíce vidět, jak se z neznámého syna kováře stane někdo úplně jiný. Hráč totiž všemi činnostmi zvyšuje úroveň a odemyká Jindrovi různé dovednosti. Na hratelnosti jsou tyto prvky pořádně znát. Okolní svět navíc na Jindru reaguje i podle toho, jak vypadá. Je-li od krve, nechtějí s ním mít nic společného. Pokud je v nablýskané zbroji, téměř se mu klanějí.

Většina prvků je skvělá a do hry se perfektně hodí, aniž by ji nějak zpomalovaly. Netýká se to ale všech. Třeba nutnost jíst a spát nenabízí hráči žádné extra bonusy a pouze zpomaluje tempo hry.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Co se také rozhodně nepovedlo, je mechanika páčení zámků. Na herním ovladači je to naprosto nemožné a na klávesnici s myší příliš krkolomné a nevyladěné. Naštěstí se blýská na lepší časy a vývojáři již usilovně pracují na vylepšení tohoto systému. Stejně rozporuplný je i způsob ukládání. Hráč může svou pozici ukládat buďto spánkem ve vlastní posteli, či pomocí lektvaru Sejvovice. Hra se sama uloží také po výrazném postupu v ději, ale není to příliš často.

Češi Čechům?

Hodně diskutované téma v Kingdom Come byla také česká lokalizace. Hra totiž nenabízí český dabing, ale pouze lokalizace textem. Je ale zvláštní, že postavy při soubojích občas česky zaklejí nebo že nepřátelští Kumáni hovoří maďarsky. Důvod je podle šéfa vývoje prostý. Hra obsahuje spoustu rozhovorů a filmů, a proto by český dabing znamenal několik dalších měsíců práce v nahrávacím studiu.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

O to víc zamrzí občasné neduhy v textovém překladu. V českých titulcích se občas vyskytují menší chyby a některé věci nejsou přeloženy vůbec. Jde například o úkoly, které používají anglické slovo quest. Nebo například dovednostní body, které zůstaly jako perk point. Občas se při hraní ukáže objective completed. Bohužel to není jediná technická chyba.

Záplaty, záplaty a další záplaty

Technický stav, ve kterém se Kingdom Come nachází, je tristní. Hra trpí hromadou neduhů, a to od těch vtipnějších, kdy se hlavní hrdina v rozhovoru zdvojí, až po ty horší, kdy je nutné hru restartovat kvůli zaseknutí.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Velkou část chyb vývojáři aktivně řeší a připravují další záplaty. Hráči se tak mohou těšit hlavně na uložení pozice při vypnutí hry, jednodušší páčení zámků a všeobecné doladění hry.

Titul sice není nedohratelný, ale v kombinaci s některými mechanikami, jako je právě rozporuplný způsob ukládání, dokáže hráče pěkně frustrovat.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Naštěstí většina chyb by měla jít opravit bez většího narušení vnitřní logiky hry, a právě proto už je několik záplat na cestě. Kingdom Come: Deliverance tak bohužel následuje neblahý trend posledních několika let, kdy hra vyjde v ne úplně dobrém technickém stavu.

Po grafické stránce ale dokáže zaujmout. Okolí Sázavy je díky technologii CryEngine vyvedeno skvěle a tamní lesy vypadají skoro jako ve skutečnosti. Příběhové animace jsou také kvalitní a ve hře se jich nachází na čtyři hodiny. Co ale rozhodně zamrzí, je kvalita animací postav při rozhovorech. To bohužel platí jak o pohybu a gestech, tak i o obličejích.

Video

Upoutávka na hru Kingdom Come: Deliverance

Ačkoli vývojáři slibovali použití technologie snímání obličejů při natáčení pohybů herců, nestalo se tak.

Další český klenot? Časem…

Kingdom Come: Deliverance je rozhodně zajímavý titul, který nemá konkurenci. Pro hardcore hráče žánru RPG a milovníky středověku bude rozhodně perfektní. Prostředí Sázavy dokáže pohltit, rozhovory s místními pobavit a ona pomyslná cesta z nuly k hrdinovi potěší. Bohužel ale titul momentálně sužuje hromada nedodělků a chyb, takže si ho nelze pořádně užít.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

Jakmile se tyto mouchy vychytají, nic nebude hráči bránit v tom, aby si užil desítky hodin výborného obsahu.

Kingdom Come: Deliverance vyšlo pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

HODNOCENÍ: 7/10