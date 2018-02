Série Monster Hunter začala již v éře druhého PlayStationu v roce 2004. Ihned si získala milióny fanoušků, hlavně v Japonsku. Časem se díky neustálému přílivu nových dílů a spin-offů hráčská základna solidně rozrůstala po celém světě. Stopování obřích příšer a jejich následný lov uhranuly zástupy hráčů. Nyní vyšel pátý díl s podtitulem World a k sérii nepochybně nažene další nováčky. A to nejen díky své přístupnosti, ale hlavně nádhernému zpracování a skvěle navrženému světu obřích bestií.

Ukázka ze hry Monster Hunter: World

FOTO: archív tvůrců

Žánrově se Monster Hunter řadí mezi akční RPG. Hráč si vytvoří avatara svého lovce a následně se vydá do světa, kde na každém kroku číhá nebezpečí. Musí myslet jako lovec, připravovat se na jednotlivá setkání a postupně zlepšovat svou výbavu a zbroj. I přesto, že Monster Hunter lze hrát sólo, je zábavné sdílet dobrodružství i s více hráči.

Nový díl s podtitulem World přenese hráče do Nového světa. Oblast neprobádaná zkušenými lovci si žádá nováčky, kteří ji prozkoumají. Hráč nejdříve na lodi ztroskotá, a když se krátce seznámí s Novým světem, dostane se do vesnice zvané Astera. V ní najde vše, co potřebuje pro lov. A samozřejmě také vedení, které hráčům rozdává úkoly.

Ukázka ze hry Monster Hunter: World

FOTO: archív tvůrců

Jak to všechno funguje? Jakmile se hráč dostane do Astery, seznámí se s většinou herních mechanik od přípravy na lov až po výrobu výbavy. Nejdříve si vybere zbraň, která bude vyhovovat jeho hernímu stylu. Nabízí se mu celkem čtrnáct herních tříd – od obřích mečů, se kterými je souboj sice pomalejší, ale razantnější, přes rychlé kombo dýky až po klasickou kombinaci meče a štítu.

Hráč se tak musí hlavně sžít se soubojovým systémem, vybrat si vhodnou třídu a ovládnout ji k dokonalosti. Jakmile se mu to podaří, přijde na řadu studium chování monster. Každá větší potvora má totiž nějakou slabinu, kterou hráč může využít ve svůj prospěch. A jako správný lovec musí vnímat a využívat i okolní prostředí. Monstrum může zamotat do lián, shodit na něj obří kámen či ho nechat paralyzovat jedovatými žábami.

Ukázka ze hry Monster Hunter: World

FOTO: archív tvůrců

Musí myslet i na to, že se mu během soubojů poškozuje zbraň, a tak je nutné ji pravidelně brousit. Zároveň je nezbytné, aby si hlídal výdrž a to, zda se kolem nemotá podobně silné monstrum, které by mohlo do souboje zasáhnout. To ale nutně nemusí být nevýhoda, naopak. Tyto konflikty mohou hráči i pomoci a souboj mohou zkrátit.

Po úspěšných soubojích hráč vypreparuje potvory a získá tak hromadu surovin, které jsou důležité k výrobě zbraní a celých setů brnění. Lov za tou nejlepší výbavou ale začne až poté, co hráč dohraje základní příběhovou kampaň. Tehdy přijdou na řadu ty nejsilnější potvory a různé výzvy.

Ukázka ze hry Monster Hunter: World

FOTO: archív tvůrců

Výborná hratelnost jde ruku v ruce se skvělým technickým zpracováním. Hru pohání interní technologie zvaná MT Framework, která kouzlí nádherné scenérie a krásné detaily fauny i flóry. Monstra i jejich animace jsou vyvedeny skvěle a jejich zpracování nelze nic vyčíst.

Je to tak. Monster Hunter: World nemá moc neduhů. Pochválit nelze jen krkolomné uživatelské rozhraní se spoustou zbytečných informací. Také je jasné, že celá série není vyloženě pro všechny, včetně tohoto dílu. Monster Hunter totiž vyžaduje velkou trpělivost, než hráč ovládne originální mechanismy, případně než si pomůže rozsáhlými encyklopediemi na internetu. Titulu však nelze upřít, že je zábavný.

Video

Draci v Monster Hunter: World

Monster Hunter: World může být na začátku pro nováčky sice trochu nepřehledný, ale jakmile si hráč osvojí většinu prvků, je odměněn zábavným, a hlavně adrenalinovým dobrodružstvím, které vydá na desítky, ne-li stovky hodin.

Ukázka ze hry Monster Hunter: World

FOTO: archív tvůrců

Monster Hunter: World vyšel pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Verze pro osobní počítače nemá ještě stanovené datum vydání.

HODNOCENÍ: 9/10