Je to až zázrak, jak dokáže italský instalatér bavit i po třech dekádách. Ono hopsání na ty stejné houby, želvy, uhýbání kulkám a všem možným potvorám se této sérii od Nintenda nikdy nezají. U Odyssey to platí dvojnásobně, protože typické prvky pro Super Maria obohacuje o nové triky, které z Odyssey dělají nejen skvělou vzpomínku na díly staré, ale hlavně ukazují nový směr všem plošinovkám.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Ten zpropadenej Bowser!

Za čtrnácti horami, řekami a kopci bylo jedno houbové království. V něm žil instalatér Mario a princezna Peach. A jak tomu v legendárním Mariovi bývá, tak zde byl i jeho protivník Bowser, kterému se vždy princeznu podaří lapit a následně s ní uzavřít sňatek. Je tedy znovu na Mariovi porazit plejádu jeho souputníků, včetně Bowsera samotného a vysvobodit tak princeznu z jeho spárů.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Brácha Luigu se někde fláká, a tak přijde Mariovi vhod pomoc od živé čepice zvané Cappy. Tomu totiž Bowser také unesl přítelkyni – Tiaru (korunku), a tak musí spojit síly, nasednout do lodi zvané Odyssey a vydat se do všech čtrnácti světů, posbírat dostatek paliva, mincí a porazit všechny ty zlořády z řad Bowsera. Mario má ale štěstí, protože Cappy není čapka ledajaká. Je to čapka přímo kouzelná.

Není čepice, jako Čepice

Cappy hraje největší roli v hratelnosti nového Maria. Právě tato čapka mění schopnosti instalatéra, díky kterým se může dostat na všechna různá místa po mapě. Drtivá většina hádanek tak staví právě na této schopnosti převtělit se pomocí čapky skoro do čehokoliv. Nejedná se tedy o nějaký trik či maličkost, ale o plnohodnotný prvek, který budou hráči využívat v drtivé většině jednotlivých světů.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Dá se tak převtělit do obřích létajících kulek a následně rozbít zeď, ovládnout houbové Goomby a vyskládat je na sebe a podobně. Možností jsou hotové desítky, jak lze Cappyho využít, a je jen na hráčích a jejich kreativitě, jak ony měsíčky v každém ze světů vysbírají.

Hráč tedy cupitá, skáče do krabic z otazníkem, překonává skvělé dvojrozměrné pasáže, vtěluje se do tyranosaura rexe. Nejenom čepice však přijde Mariovi vhod, ale také celá řada různých oblečků, které si za mince hráč postupně pořizuje. S absencí některých oblečků se totiž nelze dostat do některých úrovní, a jelikož jsou mince příjemně rozházeny na cestě k měsíčkům, tak jich hráč má stále dostatek.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Zastav, zaměř a cvakni

Super Mario nikdy nebyl o fotorealistickém zpracování a Odyssey na tom není jinak. Jak si lze z okolních obrázků všimnout, je legendární instalatér opět stylizován do krásné animované grafiky. Pro zachycování těch nejlepších momentů se tak i v Odyssey nachází fotorežim. Ten zastaví čas a hráč si může vybrat z plejády filtrů, upravit si záběr kamery a hle, vzpomínka na určitý svět je tu.

Jediné, co trochu kazí dojem z nového Maria, je Městské království, které se snaží být aspoň trochu reálné a zrovna zde moc Switch svým výkonem zazářit nedokáže. Ostatní světy jsou však vyvedeny naprosto dokonale a jejich barevná paleta a roztodivné postavy vykouzlí úsměv i tomu největšímu bručounovi.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Nový Super Mario samozřejmě plně podporuje nové ovládací prvky zařízení Switch, konkrétněji gesta pomocí pohybových ovladačů Joy-Con. Cappyho tak lze házet jemným švihnutím zápěstí. Samozřejmě tyto gesta lze používat pouze v momentě, kdy má hráč odpojeny Joy-Cony od zařízení a hraje tak buď na obrazovce přes dokovací stanici, nebo má Switch položen ve stojánku.

Ukázka ze hry Super Mario Odyssey

FOTO: archív tvůrců

Další Mario a s ním i další zářez do řady skvělých exkluzivit pro herní zařízení Nintendo Switch. Super Mario Odyssey tak rozšiřuje portfolio tohoto zařízení o další skvělý kousek. Nintendo vykročilo se Switchem rozhodně skvělým směrem, tak snad mu to půjde lépe než s předchozí konzolí Wii U.

Super Mario Odyssey vyšlo exkluzivně pro Nintendo Switch.

HODNOCENÍ: 10/10