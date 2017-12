Tvůrci neprozradili, kdo více než dvoumiliónovou částku za kryptokoťátko utratil. Celá hra si totiž zakládá na tom, že je zcela anonymní a že hráči se navzájem znají pouze pod smyšlenými přezdívkami.

Na první pohled se může zdát, že utratit tolik peněz za virtuální zvíře musí být naprostý nesmysl. Je ale nutné si uvědomit, že s postupem času hodnota každého kryptokoťátka roste – tím, jak se vyvíjí – a tak může jít klidně i o promyšlenou investici.

Aktuálně nejdražší Kryptokoťátko je k prodeji za 3,3 miliardy korun.

FOTO: archív tvůrců

Koneckonců na stránkách hry je možné dohledat ještě hodnotnější kybernetické mazlíčky. Vůbec nejdražší kryptokoťátko se totiž nabízí aktuálně k prodeji za jen těžko uvěřitelných 383 555 mincí virtuální měny ethereum, tedy při současných kurzech za 3,3 miliardy korun.

Takovou částku samozřejmě ale zatím ještě nikdo za novodobé tamagoči neutratil. Většina hráčů totiž nakupuje právě levná koťátka, která se dají pořídit za částky okolo 500 Kč. A následnou péčí je vylepšují, čímž zároveň zhodnocují svou investici. Tedy alespoň do doby, než zájem o hru opadne.

Geniálně jednoduchý koncept

Jak se ale nyní zdá, to v dohledné době rozhodně nehrozí. Hra CryptoKitties byla vypuštěna do světa internetu teprve minulé úterý a za pouhý týden vydělala tvůrcům tři milióny dolarů, tedy v přepočtu bezmála 65 miliónů korun. Je to tedy bez nadsázky stroj na peníze.

Jedná se vlastně o velice triviální hru. Uživatel si koupí virtuální koťátko a sleduje, jak postupně vyroste.

Nabídka kryptokoťátek je opravdu široká.

FOTO: archív tvůrců

Označení „krypto“ se v názvu nachází kvůli tomu, že uspíšit vývoj hry lze za kybernetické mince – za kryptoměnu ethereum. Jde o alternativu k populárním bitcoinům, mince etherea se přitom mění za reálné peníze.

Nákup kryptokoťátek je podle serveru ethgasstation.info aktuálně nejoblíbenějším způsobem, jak utrácet kybernetickou měnu ethereum.