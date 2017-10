Aktuálně je tak switch jednou z nejúspěšnějších televizních konzolí v celé historii Nintenda. A to nejen v USA, ale v celosvětovém měřítku. To koneckonců japonský herní gigant potvrdil již v červenci. Tehdy se totiž zástupci podniku pochlubili, že přístroj si v celosvětovém měřítku koupilo již více než 4,7 miliónu lidí.

Od té doby pochopitelně prodeje vzrostly nejen v USA, ale také v celosvětovém měřítku – minimálně o několik stovek tisíc kusů. Celkové prodeje však Nintendo aktuálně neprozradilo.

Nintendo Switch

Nintendo vyzrálo na vadné herní ovladače u konzole Switch.

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

V první řadě je totiž switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourává nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty stačí jen jedno.

Nintendo Switch

Nintendo Switch

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může mít ovladač Joy-Con v každé ruce, případně jeden může půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě lze i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Jednotlivých titulů pro switch bohužel není tolik jako v případě konkurenčních televizních konzolí. Nabídka her se nicméně neustále rozrůstá.

Ceny konzole Nintendo Switch podle Zboží.cz startují na 8589 Kč, někteří obchodníci si nicméně totožný přístroj cení i na více než deset tisíc korun. Jde přitom o stále stejný model, který má zcela totožnou hardwarovou výbavu i dodávané příslušenství.