„Prodejům herního příslušenství se velice daří a odpovídá růstu celého herního odvětví, které zažívá velký boom,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Je to patrné i při pohledu do jednotlivých kategorií. „Zájem o herní konzole oproti loňsku výrazně stoupl – až o čtvrtinu, a to má samozřejmě dopad i na další příslušenství. Herní stolky lidé vyhledávají čtyřnásobně častěji než loni. K nejvyhledávanějším doplňkům patří jasně herní volanty, dvě třetiny lidí upřednostňují variantu pro PC,“ uvedl Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

Za počítače lidé utrácí více

Ten zároveň prozradil, na čem Češi hrají u televizorů nejraději. „Mezi konzolemi jasně vede Playstation, o ten se na Zboží.cz zajímá 58 % lidí oproti Xboxu, jemuž patří 25 %,“ podotkl Šmíd.

Xbox One S

FOTO: archív výrobce

„I navzdory rostoucí popularitě herních konzolí se najde stále více zákazníků, kteří upřednostňují herní počítače. Na každou prodanou konzoli dnes připadají přibližně čtyři prodaná herní PC,“ prohlásil obchodní ředitel CZC.cz Tomáš Pilský.

Za počítače jsou přitom ochotni lidé utratit více. „U herních konzolí jsou zákazníci ochotni utratit za kvalitu i 10 tisíc Kč, u herních počítačů je průměrná cena 20 – 25 tisíc Kč,“ podotkla Šedivá.

Zajímavé je i to, že v rámci počítačů jsou poměrně populární ty přenosné. „Vstupní investicí pro hráče jsou nejčastěji herní notebooky kolem 27 tisíc Kč,“ zdůraznil Petr Jiras z tiskového oddělení Electro Worldu.

Tisíce korun za příslušenství

Nákupem počítače nebo konzole však investice hráčů ani zdaleka nekončí. „Příslušenství u konzolí tvoří většinou druhý ovladač a herní kupóny, může se jednat cca o dva až tři tisíce korun. U PC záleží na typu periferií, které hráči zvolí. Někteří sáhnou po levnější variantě okolo 1000 korun, jiní neváhají zakoupit herní klávesnici a myš za deset tisíc,“ podělil se o své zkušenosti Jan Řezáč, tiskový mluvčí Mall.cz.

„Zákazníci si ke svým herním počítačům nejčastěji dokupují herní myši, klávesnice a sluchátka, přičemž za každý z těchto produktů jsou schopni utratit v průměru přibližně 1000 Kč včetně DPH,“ uvedl Pilský.

Mezi nejpopulárnější značky herního náčiní patří Asus, Razer, HyperX a při levnější variantě na Connect IT, C-Tech nebo A4tech.