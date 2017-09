Není žádným velkým tajemstvím, že hokejová série NHL dlouhodobě funguje na principu trvale udržitelného rozvoje. Když se upřímně zamyslím, tak od NHL 96 (kterou jsem hrál jako svou první) do stávajícího dílu se stalo zhruba asi tak čtyřikrát, že jsem si řekl, že hra udělala opravdu obří skok. Po hříchu jednou to bylo samozřejmě při přechodu z Xboxu 360 na Xbox One díky obrovskému grafickému boostu.

Defenzivní zákroky holí jsou jednou z hlavních novinek NHL 18.

FOTO: archív tvůrců

Jak je to tedy s NHL 18? S klidným srdcem je možné říci, že nejde pouze o update soupisek. Přesto však není asi skok takový, jaký bychom chtěli a hlavně... jaký by být mohl, kdyby tvůrci chtěli a dali vplen vše, co aktuálně ve své dílně mají.

Něco pro nováčky i ostřílené borce



Tak tedy pěkně od počátku – NHL 18 vám hned na začátku dá možnost začít hru v kanadském tréninkovém kempu, kde se lépe naučíte na ledě pořádně hýbat, nahrávat, střílet, vyhrávat buly a nekazit rozehry. A vzhledem k tomu, že letos máte konečně větší svobodu ohledně ovládání hole i ve chvíle, kdy zrovna nesměrujete puk do šibenice, určitě doporučuji si kempem projít. Zkušení si osvěží své schopnosti a podívají se na novinky, nováčci si pak budou ovládání osvojovat alespoň pár desítek minut.

Ovládání hole je ale samozřejmě i nadále klíčové i při zakončení.

FOTO: archív tvůrců

Nejnižší dvě herní obtížnosti umožňují vyhrávat i těm, kterým byl led doposud tak vzdálený, jako voda Aralskému jezeru v posledních letech. Rozhodně vám však pomohou osvojit si ovládání hokejky přes skill stick, což je novinka, která rozhodně hru posouvá realitě o krok blíže. Překonávání brankářů pak v letošním díle vypadá o něco málo složitější, než tomu bylo dříve. Přinejmenším v tom ohledu, že strážci svatyně nepouští obvykle žádné extrémně trapné góly. Obvykle.

Bohaté herní módy



Kde je letošní NHL však doopravdy silná, to jsou nejrůznější herní módy. Zůstávají samozřejmě ty nejklasičtější jako Stanley Cup, sezóna v libovolné lize, Franchise a další. Nově můžete přivítat možnost zahrát si mód 3 na 3. Má to spád, není nouze o akci, nárazy i góly. A nejde jen o jednotlivé zápasy, můžete si v tomto módu dopřát i jakousi kariéru. Je to trochu estráda, ale své fandy si tato novinka beze sporu najde. NHL 18 však ukrývá jinou laskominu. Laskominu, na kterou mnoho z nás dlouho čekalo.

Slaví všichni, i publikum. Kde jsou ty časy, kdy bylo jen změtí pohybujících se pixelů...

FOTO: archív tvůrců

Vytvořte si vlastní NHL tým se všemi detaily, které k tomu patří a pusťte se do boje třeba s HK Horni Dolni proti nablýskanému stylu hokejistů Montrealu Canadiens. Je to jistě právě tento mód, který osloví ty z nás, kteří si chtějí rozjet nějakou pořádnou kariéru a nechtějí přitom spadnout do víru Ultimate Team módu, kde podobně jako ve fotbalové sérii FIFA tvoříte tým pomocí kartiček, a často tak nevyhrává ten nejlepší, ale ten, kdo má více peněz na pořizování balíčků s nimi.

V neposlední řadě bych pak jistě měl zmínit režim Be a Pro, ve kterém můžete brouzdat po ledě jako jeden hráč v týmu, a vaše zodpovědnost za výsledek tak není zcela stoprocentní. Hra má v tomto módu poměrně příjemný spád a rozhodně s ní nějakou tu hodinu/den vydržíte.

Drobné změny, lepší pocit



Co se týče grafiky samotné, detaily i mimo ledové kluziště šly výrazně nahoru, ale třeba i jen demo hry FIFA 18 naznačuje, že hokejová sestřička zatím jen marně stíhá svého fotbalového bratříčka. Vše se ale hýbe výrazně plynuleji a akční kamera během přerušení snad nikoho neurazí. Obecně máte z NHL takový ucelenější dojem než z loňského ročníku. Co na tom, že mnoho českých hráčů jednoduše zakotví u české Extraligy a nic moc jiného nehraje...

Tři na tři – NHL 18 ukrývá velmi zajímavý nový mód, který vás na nějakou tu hodinku jistě zabaví.

FOTO: archív tvůrců

Pokud si to shrneme, tak hlavními vylepšeními NHL 18 oproti NHL 17 je ovládání hole i při obranných zákrocích, což je ale také jediná opravdu velmi citelná změna na ledovém kluzišti. A to je málo. Přibyly dva herní módy, které jsou skutečně zajímavé a je velmi pravděpodobné, že vám přinejmenším jeden z nich přiroste k srdci. Zbytek změn je už spíše kosmetického rázu. Stojí tedy hra za koupi, když jste vlastníky NHL 17? Pokud hrajete on-line, tak jednoznačně ano. Pokud ne, nechte rozhodnout vaši peněženku.

HODNOCENÍ: 8/10