Zákeřný virus se zaměřuje na hráče počítačových her

Na pozoru by se měli mít v posledních dnech hráči počítačových her. Právě na ně se zaměřuje nový škodlivý kód zvaný Joao, který odhalili bezpečnostní experti z antivirové společnosti Eset. Tento záškodník je velmi nebezpečný, neboť dokáže do počítače následně stáhnout jakoukoli další hrozbu. Útočníci tak nad napadeným strojem mohou zcela převzít kontrolu.