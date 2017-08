Angry Birds míří na burzu. Tvůrci populární hry mohou získat miliardy

Společnost Rovio Entertainments, která je tvůrcem hry Angry Birds, plánuje vstup na burzu. Uskutečnit by se mohl už v září. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Primární nabídka (IPO) by podle zdrojů mohla firmu ohodnotit na zhruba dvě miliardy dolarů (44,3 miliardy Kč).