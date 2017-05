Třetí Syberie zklame i zaryté fanoušky adventurních her

Syberie a s ní spojené dobrodružství právničky Kate Walkerové patří rozhodně do mnoha srdcí fanoušků adventur. Nyní, třináct let od vydání posledního dílu, vychází třetí dějství, a to opět z pera Benoita Sokala. Tohle čekání se však nevyplatilo.