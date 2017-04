Nová Zelda sklízí všude po světě pochvalné ohlasy od renomovaných redakcí. A i podle samotných hráčů je to jedna z nejlepších her za poslední roky. Koneckonců i Novinky.cz udělily tomuto titulu deset bodů z deseti možných, což se stává jen výjimečně. [celá zpráva]

Od Nintenda byl rozhodně dobrý tah vydat Zeldu hned společně se Switchem. Mnoho lidí si totiž novou konzoli koupilo jen kvůli tomu, aby si mohli nový titul zahrát.

Video

Nintendo Switch

Zdroj: archív tvůrců

Jak ale nyní ukazují prodejní výsledky, hru si pro konzoli koupilo na americkém trhu citelně více hráčů než samotnou konzoli. Zatímco Switch si pořídilo 906 tisíc lidí, Zeldu údajně 925 tisíc. Na 19 000 kazet se tak prodalo i přes to, že je bez konzole Switch nebudou moci lidé použít.

Sběratelé hry nerozbalují

Tak propastný rozdíl mezi prodanými konzolemi a herními kazetami pravděpodobně způsobili sběratelé. Ti totiž často unikátní hry nechávají v originálním obalu, aby zbytečně nesnižovali jejich cenu.

Řada z nich si tak pravděpodobně koupila kazety hned dvě. Jednu využijí ke hraní, druhou pak schovají do sbírky.

Ukázka ze hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild

FOTO: archív tvůrců

Objevila se i druhá teorie, i když se nejeví jako příliš pravděpodobná. Podle ní na americkém trhu nakupovali Zeldu uživatelé ze zahraničí. Novinka totiž byla prakticky ve všech světových destinacích dostupná v úplně stejný den.

Jisté je nicméně to, že nebývalý zájem – v porovnání s předchůdcem – mají hráči také o samotnou konzoli Switch. Podle neoficiálních zpráv se objednávky šplhají v celosvětovém měřítku do miliónů kusů.

V tuzemských obchodech se Switch prodává podle Zboží.cz od 8694 Kč.

Na doma i na cesty

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.