Přesná prodejní čísla nového televizního systému zatím nejsou k dispozici. Server Game Industry však upozornil na to, že jen v Anglii si během prvního víkendu koupilo novinku více než 80 tisíc lidí. Přitom předchůdce Wii U si za první dva dny koupilo jen 40 000 lidí.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že novinka od Nintenda má zaděláno na úspěch. V celosvětovém měřítku by se totiž prodeje mohly šplhat klidně až do výše několika miliónů, což rozhodně není špatný start.

Na druhou stranu konkurence je na tom ještě lépe. Pokud zůstaneme ve zmiňované Anglii, v ní se za první víkend prodalo na 150 tisíc konzolí Xbox One a dokonce na 250 tisíc herních systémů PlayStation 4.

Vysoký zájem o Switch je nicméně nezpochybnitelný. Je to vidět i při pohledu na nabídku jednotlivých tuzemských obchodů, kde je často nová konzole od Nintenda zcela vyprodaná. A další várka se očekává až v horizontu několika týdnů.

Switch se v tuzemských obchodech – stejně jako ve světě – začal prodávat minulý týden v pátek, a to po několika měsících od oficiálního představení. Podle Zboží.cz ceny v Česku startují na 8598 Kč.

Na doma i na cesty

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Jak vypadají nové hry na konzoli Switch, si můžete prohlédnout na videích níže:

Trailer ke hře Xenoblade Chronicles 2

Trailer ke hře The Legend of Zelda Breath of the Wild

Trailer ke hře Super Mario Odyssey

Trailer ke hře Super Bomberman R

Trailer ke hře Splatoon 2

Trailer ke hře Sonic Mania

Trailer ke hře Puyo Puyo Tetris

Trailer ke hře Mario Kart 8 Deluxe

Trailer ke hře Fire Emblem Warriors

Trailer ke hře ARMS

Trailer ke hře 1-2 Switch

