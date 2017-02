Hlavní hrdinkou titulu je sympatická zrzka Aloy. Jelikož nemá matku, je vyhnána z kmene Nora a jako opatrovník jí slouží lovec Rost. Ten ji připravuje na život v divočině tréninkem používání kopí, luku a učí ji, jak porazit krvelačné divochy i robotickou verbež, která se venku potuluje. Cílem Aloy však není zůstat celý život vyhnancem, chce hlavně zjistit více o své matce a o tom, proč se jím stala.

Když se jí naskytne možnost zúčastnit se kmenové zkoušky dospělosti, po jejímž splnění by mohla vstoupit do kmene, zjistí, že jiná cesta není. S tvrdou Rostovou přípravou a s velkým odhodláním se zkoušky zúčastní, ale co čert nechtěl, její průběh se samozřejmě zvrtne.

Ukázka ze hry Horizon Zero Dawn

FOTO: archív tvůrců

Poháněna motivací, svou zvědavostí a následnými událostmi se Aloy musí vydat napříč divočinou, kde na ni budou číhat jak nepřátelské kmeny, tak robotičtí dinosauři a jiná zvířata. Zároveň se bude muset postarat, aby lidstvo znovu nepadlo na kolena, když je na obzoru velká hrozba. Mimo osady a větší města je svět sice nebezpečný, ale zároveň nádherný.

Mechanikami by se dal Horizon Zero Dawn přirovnat k mixu třetího Zaklínače a k posledním dílům akční série Far Cry. Hráč tak plní řadu hlavních a vedlejších úkolů v otevřeném světě, za což je odměňován zkušenostmi a body, díky kterým si odemyká nové dovednosti. Tyto dovednosti jsou rozděleny do tří kategorií, podle herního stylu, který hráči vyhovuje.

Video

Upoutávka na hru Horizon Zero Dawn

Zdroj: archív tvůrců

Může se tak zaměřit na souboj z blízka a zdokonalit se v práci s kopím nebo naopak na dálku při užívání luku. Navíc se lze zdokonalit v lovu robotické zvěře či v tichém postupu, kdy Aloy útočí na protivníky z vysoké trávy nebo z vyvýšených míst.

Po světě se hráč pohybuje buď po svých, nebo na robotických zvířatech, která si ochočí jejich přeprogramováním. Tuto dovednost si lze také časem vylepšit a hráč tak může na svou stranu získat velice silné spojence, kteří mu pomůžou v soubojích s těžšími a většími roboty. Například s robotickým tyranosaurem.

Ukázka ze hry Horizon Zero Dawn

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jak už bylo zmíněno, k obraně Aloy slouží luk a kopí. Následně si hráč může svůj arzenál rozšířit o pušku na šipky, prak nebo o zbraň, která vystřeluje lana. Každá ze zbraní má několik variant, které si může pořídit. Typ ovlivňuje druh munice, kterou zbraň využívá. Jednou harpunou lze přikovat roboty k zemi a následně složit, dalším typem lze pokládat elektrická lana, která proudem roboty paralyzují.

Luky však mají největší využití. Jeden typ má sonické šípy, které jednoduše odkryjí slabiny robotů. Další má šípy ohnivé, elektrické či s ostřejší špičkou pro větší poškození. Aloy může využívat i různé druhy pastí, které se aktivují po sešlápnutí.

Ukázka ze hry Horizon Zero Dawn

FOTO: archív tvůrců

Větší inventář si lze časem rozšířit za pomocí materiálů, které Aloy při toulkách světem nachází, a to jak z mrtvých skutečných zvířat, tak i z těch robotických. Munici, pasti a lektvary si lze také vyrábět pomocí jednoduchého systému tvorby předmětů.

Z technického hlediska se i tentokrát jedná o skvost, a to hlavně na konzoli PlayStation 4 Pro, kde byl titul recenzován. Prostředí i modely jsou krásně detailní, stejně jako nasvícení. Ke vší té kráse se přidává ještě plnohodnotný cyklus dne a noci, kdy červánky nádherně zabarví pole do ruda. Nejimpozantněji však vypadá les k ránu, který je zahalen do mlhy.

Ukázka ze hry Horizon Zero Dawn

FOTO: David Ryneš, Novinky

Během testování jsme si nevšimli ani jednoho momentu, kdy by se hra propadla ve snímkování, a to i při intenzivních soubojích s obřími roboty. Technologie zvaná Decima, která titul pohání, dokazuje své univerzální využití. Mimo poslední Killzone a nyní Horizon se na její využití můžou hráči těšit i v připravované hře Death Stranding od slavného vývojáře Hidea Kojimy.

Horizon Zero Dawn nabízí poutavý příběh, dechberoucí svět, zábavné souboje, a hlavně perfektní robotické protivníky. Jak už tomu ve hrách s otevřeným světem bývá, většina vedlejších misí má stejné zadání – najdi někoho, ulov něco či zabij něco. Okolní svět je však natolik poutavý, že i tyto úkoly, stejně jako ve třetím Zaklínači, hráče baví.

Ukázka ze hry Horizon Zero Dawn

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vývojáři tak nejen naplnili, ale i předčili veškerá očekávání hráčů. Po nemastném neslaném Killzone Shadowfall dokázali, že umí odvést kvalitní práci i při kompletní změně herního žánru. Nejen že si napravili reputaci, ale přidali další klenot, kterým se Sony může pyšnit při propagaci své herní konzole. Můžeme tedy očekávat, že se z Aloy stane herní ikona, o což se právě vývojáři z Guerrilla Games snažili.

Horizon Zero Dawn vychází 1. března, a to exkluzivně pro herní konzoli PlayStation 4.

HODNOCENÍ: 9/10