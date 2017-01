Nové hry budou dostupné prakticky okamžitě, jak se na pultech obchodů objeví samotný Switch.

Zajímavých titulů by mělo být k dispozici hned několik, chystají je například studia Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Už nyní je zřejmé, že Switch bude lákat v porovnání s aktuálně nabízenou generací televizních konzolí na příznivější cenovku. Zatímco většina modelů od přímých konkurentů – Microsoftu a Sony – se v minulosti nabízela za více než deset tisíc korun, pro tuzemský trh byla cena novinky stanovena na 7990 Kč.

Hry levnější nebudou



Samotné hry však levnější nebudou. Jednotlivé tituly by se měly nabízet za částky okolo 60 eur, tedy v přepočtu za 1600 Kč. To víceméně odpovídá cenám, jaké si tvůrci účtují za hry pro konkurenční PlayStation či Xbox.

Ještě před pár týdny se přitom spekulovalo o tom, že tituly pro Switch budou citelně levnější. A to i kvůli tomu, že novinka funguje zároveň jako konzole na cesty. Ceny her pro mobilní zařízení totiž bývají často řádově o několik stokorun levnější.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Aby Nintendo zaujalo skalní fanoušky, vytáhlo zbraně nejvyššího kalibru. Pro Switch bude nabízet tituly plné zvučných jmen. Na obrazovkách se tak bude opět prohánět ježek Sonic či princezna Zelda. Stejně tak se budou moci hráči převtělit do instalatéra Maria či Bombermana – robota pracujícího v podzemní továrně na výbušniny, který se rozhodl utéct na svobodu.

Trailery k nově představeným hrám pro televizní konzoli Switch si můžete prohlédnout níže:

Video

Trailer ke hře Xenoblade Chronicles 2

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře The Legend of Zelda Breath of the Wild

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Super Mario Odyssey

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Super Bomberman R

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Splatoon 2

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Sonic Mania

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Puyo Puyo Tetris

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Mario Kart 8 Deluxe

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře Fire Emblem Warriors

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře ARMS

Zdroj: archív tvůrců

Video

Trailer ke hře 1-2 Switch

Zdroj: archív tvůrců