Tajemný hráč vystupující pod přezdívkou Master(P) se objevil na internetových herních serverech teprve dva dny před koncem loňského roku. Nejprve rozdrtil ty nejlepší hráče korejského serveru Tygem, načež se přesunul na stejně zaměřený web FoxGo, kde svůj úspěch bez zaváhání zopakoval.

Na první pohled se tak mohlo zdát, že se v tichosti zrodil nový světový šampión ve hře go. Podezřelé bylo snad jen to, že hrál bez únavy jednu partii za druhou, což s ohledem na složitost hry není vůbec jednoduché.

Tvůrci se přiznali



Záhadu až před pár dny rozlouskli tvůrci počítačového programu AlphaGo, kteří se přiznali, že na herní servery poslali hrát vylepšenou verzi svého softwaru. Nejlepší hráče světa tak pokořil počítač.

A není to bohužel poprvé. Programu AlphaGo podlehl už loni na jaře světový šampión ve hře go I Se-dol z Jižní Koreje. Umělá inteligence si tehdy na své konto připsala čtyři výhry, zatímco jeho lidský protějšek pouze jednu. [celá zpráva]

Světový šampión ve hře go I Se-dol

FOTO: Stringer, Reuters

Na rozdíl od šachových partií, ve kterých jsou počítačové programy schopné porazit elitní hráče už od konce minulého století, měli až do loňského roku navrch ve hře go lidé. A to především kvůli tomu, že tato starodávná asijská desková hra obsahuje příliš mnoho kombinací, aby je mohl kdokoliv – klidně i stroj – v nějakém krátkém čase spočítat. Hráči tedy celou partii ovládají především intuicí.

Úspěch programu AlphaGo svědčí o tom, jak jsou moderní počítačové systémy sofistikované. Dokážou tedy člověka předčít už i v otázce intuice.