Nový titul o pokémonech z pera fanoušků těchto japonských příšerek měl vyjít ještě před koncem tohoto roku. Nakonec ale tvůrci museli od svých plánů upustit, neboť je o to požádala přímo společnost Nintendo.

Právě ta drží práva na pokémony. Vedení podniku se přitom drží jednoduchého pravidla – nedovoluje animované postavičky používat ve svých titulech nikomu. A to ani v případě, kdy na nich nevydělají lidé ani korunu.

V případě titulu Pokémon Prism je to však rozhodně škoda. Tato hra totiž vznikala posledních osm let a měla přinést úplně nový pohled na celou ságu o roztodivných bojovnících. Hráči se měli převtělit přímo do jednotlivých pokémonů a prožívat tak nejrůznější zápasy přímo z jejich pohledu.

Pravděpodobně kvůli strachu z případných soudních tahanic s japonským herním gigantem ale nakonec fanoušci svou hru zcela pohřbili.

Miliardový byznys



Na druhou stranu se nedá politice Nintenda příliš divit. Pokémoni jsou totiž doslova jako slepice, která snáší zlatá vejce. Jasně to ukázala hra Pokémon Go, která vyšla letos v červenci.

Upoutávka na hru Pokémon Go

Zdroj: archív tvůrců

Tu si sice mohou hráči do svých přístrojů stahovat zadarmo, tvůrci však dovolují hráčům směnit skutečné peníze za ty virtuální. Díky tomu pak mohou ve hře postupovat rychleji jednotlivými úrovněmi, respektive si mohou kupovat určité předměty, které jim hraní usnadní.

A jak se zdá, tato konkurenční výhoda za úplatu je mezi hráči skutečně velmi populární. Dohromady totiž poslali od července do konce září tvůrcům rekordních 470 miliónů dolarů, tedy v přepočtu více než 11,3 miliardy korun.

V současnosti podle analýzy Newzoo hráči každý den utratí v titulu s kultovními japonskými příšerkami zhruba dva milióny dolarů (48 miliónů korun).

Vstupenka do světa rozšířené reality



Pokémon Go se těší nebývalé popularitě především proto, že hráči musí aktivně hledat pokémony ukryté různě po městě. Stačí spustit aplikaci v chytrém telefonu a podle mapy pak vyrazit na lov.

Hra Pokémon Go

FOTO: Sam Mircovich, Reuters

Samotný odchyt pak probíhá prostřednictvím zabudované kamery v mobilu nebo tabletu. Přes displej mobilního zařízení totiž ve skutečném prostoru uživatelé virtuální příšerky vidí. Hra tedy staví na principu tzv. rozšířené reality. Na displeji telefonu je schopna vykreslit virtuální předměty v reálném prostředí.

Za vývojem titulu Pokémon Go stojí vývojářské studio Niantic, které získalo licenci od společnosti Nintendo.