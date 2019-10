Konec levných a pomalých strojů. Nový Pixelbook Go nabídne citelně vyšší výkon

Hned na úvod se sluší zmínit, že chromebooky velmi výkonné součástky nepotřebovaly. Operační systém Chrome OS je totiž tak nenáročný, že zvládal svižně běžet i na strojích s cenovkou pár tisíc korun, na kterých by byla konkurenční platforma Windows nesnesitelně pomalá.

Pochopitelně je to dáno tím, že Chrome OS je ve srovnání s konkurencí od Microsoftu značně jednodušší systém. Díky tomu ale nemá takovou spotřebu, vydrží tedy pracovat na baterii zpravidla déle než stroje s Windows.

Donedávna však měly smůlu lidé, kteří chtěli tuto platformu používat a například kvůli dalším aplikacím požadovali vyšší výkon. Právě to by měl ale změnit Pixelbook Go. Jde o plnohodnotný notebook, který se od svých předchůdců značně liší – především tedy výkonnými součástkami.