Klávesnice se světelnými paprsky míří do notebooků

I když se to nemusí na první pohled zdát, pro Razer nebylo vůbec jednoduché celou technologii přenést ze stolních počítačů do notebooků. U klasických klávesnic totiž výrobce prakticky vůbec nelimitují rozměry, především tedy celková výška klávesnice, což ale v případě notebooků neplatí.

U laptopů se totiž výrobci zpravidla snaží nabídnout co nejtenčí konstrukci a v útrobách je tedy jen minimum prostoru pro nějaké hardwarové invence. Americkému podniku se přesto podařilo technologii světelných paprsků vtěsnat také do laptopů.

V praxi to funguje velmi jednoduše, zmáčknete klávesu a světelný paprsek okamžitě projede skrz spínač. To znamená, že ihned dojde k aktivaci a do počítače je odeslán zcela okamžitě požadovaný příkaz, což je pochopitelně výrazně rychlejší než mačkání pružinky v klasické mechanické klávesnici.