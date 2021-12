Evropští aktivisté bojují za právo opravovat rozbité elektrospotřebiče

"Nechtěla jsem ho vyměnit za nové, protože to byl jen takový malý problém," říká Ann Lisbeth Damová, která do kodaňského komunitního centra přinesla digitální rádio, které jí před čtyřmi lety věnovala dcera. Opraváři v centru ten den zrovna pracují také na nefunkčním reproduktoru nebo digitálním rámečku. Výměnou za jejich služby mohou lidé přispět na nákup kávy.

Podle Chloe Mikolajczakové, vedoucí kampaně organizace Right to Repair Europe, která sdružuje 80 organizací ze 17 evropských zemí, spotřebitelé při rozhodování, zda zařízení opravit nebo vyhodit, čelí řadě umělých překážek.

"Všechny tyto překážky existují už ve fázi návrhu," říká Mikolajczaková. "Někdy je to použité lepidlo, které prakticky znemožňuje vyndat a nahradit nějakou součástku. Někdy výrobce používá specifické nástroje a bez nich výrobek neotevřete, jindy je to špatná dostupnost náhradních dílů a informací, jak věc opravit," dodává.

Podle OSN vyprodukovala Evropa v loňském roce více elektronického odpadu na obyvatele než kterýkoli jiný kontinent. Zatímco v Africe to bylo v průměru 2,5 kilogramu na osobu, v Evropě to bylo 16,2 kilogramu. Více než polovinu elektronického odpadu vyprodukovaného v 27 zemích Evropské unie tvoří velké domácí spotřebiče. Ty, které se nepodaří recyklovat, obvykle končí na skládce nebo se posílají do rozvojových zemí.