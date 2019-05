mif, Novinky

Společnost DJI se proslavila především bezpilotními letouny, GoPro zase akčními kamerami. První zmiňovaný podnik však nyní bude fušovat do řemesla tomu druhému. DJI sice koketovalo s akčními kamerami již delší dobu, první model zaměřený vysloveně na sportovní nadšence představilo až nyní – jmenuje se Osmo Action.

Novinka od DJI zaujme hned na první pohled relativně příznivou cenou. V obchodech se totiž nabízí za 9990 Kč, byť jde zatím pouze o předobjednávky. Model GoPro Hero7 Black přitom vyjde o tisícovku dráž, a to ještě po slevě.

Dva barevné displeje



V mnoha ohledech má přitom Osmo Action navrch. Například integruje dva barevné dotykové displeje, takže při natáčení nejrůznějších vlogů se skutečně můžete vidět i na displeji vepředu. GoPro má vepředu pouze monochromatický panel, který zobrazuje základní informace o natáčení.

Pro úplnost dodejme, že stroj od DJI má vzadu hlavní displej s úhlopříčkou 2,25 palce a vepředu 1,4palcovou obrazovku.

Osmo Action má 1/2,3" CMOS senzor s rozlišením 12 MPx. Ten slouží k pořizování momentek, stejně jako k natáčení akčních videí v rozlišení 4K. Konkrétně je možné využít záznamů 2160p60 při datovém toku 100 Mbps.

Při nižším rozlišení dovoluje kamera zachytit i zpomalená videa, ve standardu Full HD točí až 240 snímků za sekundu. Záznam je realizován prostřednictvím souborů MOV nebo MP4 s kodekem H.264/AVC.

Lákadlem je i objektiv se světelností F2,8, který nabízí širokoúhlý pohled na svět – jeho záběr je 145°.

Vysoká odolnost i bez pouzdra



Jak se na akční kameru sluší a patří, nabízí zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Konstrukce je přitom vodotěsná sama od sebe, kamera žádné speciální pouzdro nepotřebuje, a to až do hloubky 11 metrů. Bez újmy by měla přežít také pád z výšky až 1,5 metru.

Samozřejmostí je bezdrátová konektivita čítající Bluetooth a WiFi, díky čemuž je Osmo Action připojit k chytrým telefonům nebo tabletům. Akumulátor nabízí kapacitu 1300 mAh, což by mělo stačit až na 93 minut záznamu se stabilizací, případně až 135 minut bez ní. Nabíjení je přitom realizováno přes konektor USB-C.

V USA se kamera začne prodávat na konci května, kdy ji budou mít skladem tuzemští obchodníci, není zatím jasné.

