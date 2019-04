Herní notebook dostal posuvnou klávesnici. Kvůli lepšímu chlazení

Velmi netradiční herní notebook představila ve čtvrtek večer SEČ na akci v New Yorku společnost Acer. Novinka má totiž posuvnou klávesnici, což zatím žádný jiný model neměl. To by mělo přispět k lepšímu chlazení velmi výkonných komponent, ale zároveň také příznivější ergonomii.