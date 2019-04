lez, Novinky

Microsoft zatím informace o příchodu nového Xboxu vůbec nepotvrdil, což na druhou stranu není nijak překvapivé. Americký softwarový gigant nekomentuje nikdy nové produkty před jejich oficiálním představením.

Čekání na nový herní systém ale podle serveru Windows Central vůbec nebude dlouhé. Dočkat bychom se ho měli údajně v průběhu druhé poloviny dubna. Samotný prodej by pak měl být zahájen zkraje května.

Stroj by se měl jmenovat Xbox One S All-Digital Edition. Jak již samotný název napovídá, půjde tedy o předělávku starší verze S, která bude stavěna primárně na digitální distribuci. Právě proto má přijít o mechaniku.

Optická mechanika již často nebývá součástí notebooků a v některých případech dokonce ani stolních sestav. Filmy, seriály i hudbu totiž lidé velmi často stahují prostřednictvím internetu, a tak už CD a DVD nosiče nejsou potřeba.

Nová služba disc-to-digital

A stejné je to také s hrami. Absence optické mechaniky v případě Xboxu je tedy vcelku pochopitelná. Microsoft navíc podle dřívějších informací počítá s tím, že lidé nepřijdou o dříve zakoupené tituly na optických nosičích. Měla by to zajistit služba disc-to-digital, díky níž bude možné starší hry jednoduše převést na digitální kopii. Bude se stačit zaregistrovat v autorizovaném obchodě.

Absence optické mechaniky, stejně jako případná úprava dalších součástek, by se měla pozitivně podepsat na výsledné cenovce Xboxu. Novinka by tak měla být vůbec nejdostupnější herní konzolí v nabídce amerického softwarového gigantu.

Na bližší informace si však budeme muset počkat až do oficiálního představení, tedy pravděpodobně ještě pár týdnů.