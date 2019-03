Miliardový obchod potvrzen. Nvidia kupuje izraelskou firmu Mellanox

Americký výrobce grafických čipů Nvidia převezme za 6,8 miliardy dolarů (155,2 miliardy Kč) izraelskou firmu Mellanox Technologies. Vyplývá to z pondělního prohlášení obou firem. Pro Nvidii, která se snaží posílit své podnikání v oblasti datových center a snížit závislost na herním sektoru, je to dosud největší akvizice, napsal list Financial Times. O Mellanox měl zájem také Intel.