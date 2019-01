mif, Novinky

V poslední zmiňované kategorii kralovala společnost LG. Ta představila první rolovací televizor na světě. Novinka zvaná LG Signature OLED TV R vypadá skutečně futuristicky. Právě písmenko R v názvu znamená, že televize je rolovací a že má na současném trhu způsobit revoluci, jak zástupci podniku v Las Vegas poznamenali.

Na první pohled si většina uživatelů může myslet, že jde o obyčejnou obrazovku s úhlopříčkou 65 palců (150 cm). Ale výjimečnost odhalíte ve chvíli, kdy přístroj vypnete.

OLED panel je totiž ohybný a dokáže se automaticky srolovat do svého podstavce. Podobně, jako byste zatočili list papíru. Díky tomu se na obrazovku zbytečně nepráší ve chvíli, kdy ji nepoužíváte.

Unikátní technologie má i další přednosti. Obrazovku je možné rozvinout v různých poměrech stran – buď 21:9, nebo 16:9. Díky tomu se při sledování různých filmů nemusí obtěžovat s černými pruhy podél spodní a vrchní strany, které jsou jinak pro běžné TV typické.

O dalších nabízených funkcích a ceně zatím LG mlčí. Jisté je tak pouze to, že by se LG Signature OLED TV R měla začít prodávat ještě v letošním roce.

Sony pro změnu ukázalo ten největší televizor na světě, model XBR-98Z9G nabízí úhlopříčku 98 palců, tedy 249 centimetrů. Velkou obrazovou plochu podpořil výrobce i nadstandardním rozlišením. Prémiové televizory v dnešní době lákají na rozlišení 4K, tedy 3840 x 2160 obrazových pixelů. To je v porovnání s levnějšími modely, které mají stále ještě standard Full HD (1920 x 1080 pixelů), přece jen citelně více.

Velikost hraje prim

Sony XBR-98Z9G však nastavuje příčku ještě výš. Nabízí rozlišení 7680 x 4320 obrazových bodů, jde o 8K rozlišení. Proti standardu 4K obsahuje obrazovka tedy čtyřikrát více pixelů, ve srovnání s Full HD je tedy obraz dokonce až 16krát detailnější.

Problém je nicméně v tom, že existuje jen velmi málo filmů a dalších videí, které jsou v rozlišení 8K natáčeny. To jinými slovy znamená, že případní zájemci sice budou mít kvalitní televizor s rozlišením 8K, ale stejně na něm budou pouštět videa v nižším rozlišení, která se budou přepočítávat. Postupem času by se to ale pochopitelně mělo změnit.

Výrobce se chlubí tím, že jeho technologie 8K upscalingu je tak kvalitní, že obraz bude o poznání lepší, než pokud by majitelé koukali na obyčejný televizor s rozlišením 4K.

Samozřejmostí je podpora HDR obrazu (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí.

Na pultech obchodů by se televizor Sony XBR-98Z9G měl objevit ještě letos. Cena prozrazena zatím nebyla, očekávat je však možné částku přesahující čtvrt miliónu korun.

Televizor jako umělecké dílo

Hned dva nové televizory ukázala na výstavišti společnost Samsung, oba přitom cílí na ty nejnáročnější uživatele.

Model Frame připomíná nejen na první pohled spíše nějaký obraz, a to především díky masivním rámečkům. Na zdi najde tento model využití i ve chvílích, kdy zrovna nesledujeme televizní vysílání nebo filmy, může totiž v režimu Art zobrazovat umělecká díla v digitální podobě, a to včetně obrazů a fotografií, a dokáže tak proměnit obytný prostor v uměleckou galerii.

Snímač jasu, kterým je Frame vybaven, přitom umožňuje upravit barevné podání tak, aby se přizpůsobilo jasu v místnosti a dosáhlo tak optimálního zobrazení uměleckého díla na obrazovce přístroje. Když tedy máte na zdi pověšené obrazy a mezi nimi je ukrytý Frame, za běžného dne takřka nepoznáte rozdíl, pokud tedy nepřijdete k obrazovce opravdu blízko.

Frame podporuje také funkci hlasového asistenta Bixby, kterého společnost Samsung vyvinula jako platformu pro hlasové ovládání využívající umělou inteligenci a který tento model proměňuje ve skutečně inteligentní televizor. Prostřednictvím Bixby lze televizor ovládat a přistupovat k platformám umožňujícím streamování videa pomocí jednoduchých hlasových příkazů, které uživatelům poskytují lepší zážitek ze sledování multimediálního obsahu.

Z pera pařížských designérů

Serif TV je také uměleckým skvostem, byl vyvíjen ve spolupráci s pařížskými designéry, bratry Ronanem a Erwanem Bouroullecovými. Ti patří v nábytkářském světě designu k těm nejslavnějším průmyslovým návrhářům.

K obohacení funkčnosti byl televizor Serif také doplněn o režim Ambient, který přináší informace, jako je přehled zpráv či aktuální počasí, ve chvíli, kdy zrovna nesledujete žádný film ani televizní vysílání. Přístroj zároveň dokáže také zobrazovat umělecká díla, po vypnutí obrazovky tak televizor přirozeně začlení do jakéhokoli obytného prostoru.

Oba nové televizory staví na technologii QLED, která umožňuje obrazovce reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV. To je zásluha především kovového materiálu Quantum Dot, z něhož je panel tvořen.

Přístroje s technologií QLED, která mimochodem pochází přímo z dílen Samsungu, jsou schopny reprodukovat 100 procent barevného objemu. To znamená, že dokážou zobrazit všechny barvy při jakékoli úrovni jasu. Nejjemnější rozdíly jsou viditelné i při nejvyšším stupni jasu technologie QLED – mezi 1500 a 2000 cd/m². V televizorech se technologie QLED skutečně osvědčila, jsme zvědaví na její reálné uplatnění v praxi u herních monitorů.

Ceny a dostupnost nových modelů od Samsungu budou upřesněny později.

