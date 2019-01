mif, Novinky

Nároční hráči v současnosti nemají jinou volbu než sáhnout v segmentu těch nejvýkonnějších herních grafik po některém z modelů od konkurenční společnosti Nvidia. Změnit by se to nicméně mělo už během pár týdnů, kdy se na pultech obchodů objeví model Radeon VII.

Ten si odbyl premiéru minulý týden na největším veletrhu spotřební a výpočetní elekroniky CES v americkém Las Vegas.

Už samotný název Radeonu VII odhaluje největší přednost této karty. Jde totiž o první herní grafiku vyrobenou 7nm technologií. Díky tomu by novinka měla být velmi výkonná, a přitom si zachovávat relativně nízkou spotřebu a nízké nároky na chlazení – tedy tichý chod.

Radeon VII nabídne 3840 stream procesorů a ponese 16 GB paměti HBM2. Právě paměť by měla být jednou z největších předností tohoto modelu, bude totiž velmi rychlá. Díky 4096bitové sběrnici se počítá s propustností až 1 TB/s, což by se mělo pozitivně promítnout především při hraní ve vysokém rozlišení 4K.

Zařadí se mezi elitu?

Jádro Vega 20 poprvé přináší výpočetní akcelerátory Radeon Instinct MI50 a MI60. Právě díky tomu by měla být novinka schopná konkurovat špičkové grafice Nvidia GeForce RTX 2080.

Výrobce dokonce na oficiální premiéře tvrdil, že při zachování podobné pořizovací ceny výkonem model Radeon VII zelenou konkurenci překoná v řadě titulů až o několik desítek procent. Využitelnost v praxi ukážou samozřejmě až testy, na které si budeme muset počkat až do vydání tohoto modelu.

Vydání grafiky Radeon VII je naplánováno až na 7. února, tehdy budou také zveřejněny podrobnosti o ceně.

Konkurence láká na tři špičkové karty

Společnost Nvidia v segmentu těch nejvýkonnějších herních grafik láká v současnosti na tři modely. Konkrétně jde o GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti.

Představeny byly tři grafické karty pro hráče.

FOTO: archív výrobce

Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Více informací o kartách od společnosti Nvidia a přehled konkrétních modelů naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]