Nová technologie, kterou by měla být další generace pevných disků vybavena, se jmenuje HAMR. Jde o zkratku anglického heat assisted magnetic recording, což se dá přeložit jako magnetické nahrávání s tepelnou asistencí.

Název vyjadřuje praktickou funkčnost disků úplně dokonale. Nová technologie totiž počítá se zahřátím konkrétního místa zápisu pomocí miniaturních laserů na 400 °C, avšak pouze na méně než nanosekundu. Díky tomu je možné prostřednictvím klasického magnetického pole na plotnách hustější zápis.

Až v roce 2025

První disky s technologií HAMR by se měly na pultech obchodů objevit v průběhu roku 2019 a 2020, výrobce nicméně nejprve počítá s kapacitami do 20 TB. V roce 2023 by pak měly přijít disky s kapacitou až 50 TB a v roce 2025 se počítá s první 100TB jednotkou.

I když se v dnešní době může zdát kapacita 100 TB nesmyslně velká, za pár let bude pravděpodobně všechno jinak. Nekomprimované video nahrávky s extrémně jemným rozlišením 8K totiž zaberou na disku stovky GB dat.

SSD jednotky jsou menší a dražší

Navzdory tomu, že roste popularita rychlých SSD jednotek, klasické pevné disky budou mít na trhu stále své místo. SSD jednotky se hodí na rychlý chod operačního systému, ale pro ukládání dat jsou příliš drahé – navíc nejpokročilejší modely zatím počítají s kapacitou pouze 15 TB.

Podle nákupního rádce Zboží.cz se aktuálně nejlevnější SSD jednotka s kapacitou 500 GB dá pořídit za 2500 Kč. Stejně velký pevný disk HDD, a to co do rozměrů i kapacity, přitom vyjde na 850 Kč. To jinými slovy znamená, že SSD jednotky jsou zhruba třikrát dražší.