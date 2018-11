ort, Novinky

I když se to nemusí na první pohled zdát, umístit všechny součástky do batohu místo do nějaké velké bedny pod stůl je vcelku logické.

Moderní headsety pro virtuální realitu, které slibují ten nejvěrnější zážitek, totiž kladou vysoké nároky na výkon počítačů. Zpravidla si tedy nevystačí s připojeným mobilem či tabletem, pohánět je musí opravdu výkonná sestava.

Baterie stačí na dvě hodiny hraní



Pokud se brýle připojí ke klasickému stolnímu počítači, je uživatel vždy limitován při pohybu překážejícím kabelem. Právě tento neduh by ale novinka měla zcela odbourat. Uživatel si totiž výkonnou sestavu ponese všude s sebou na zádech.

Zotac VR GO 2.0 bez nasazených popruhů.

FOTO: archív výrobce

Jediným limitujícím faktorem tak bude hmotnost zařízení – 4,7 kg. Největší část z této hmotnosti u modelu Zotac VR GO 2.0 tvoří chlazení a akumulátor s kapacitou 6000 mAh. Ten by měl celou sestavu udržet v chodu bez elektrické zásuvky zhruba po dobu dvou hodin při hraní. Vše pohání operační systém Windows 10.

V útrobách novinky se ukrývá šestijádrový procesor Intel Core i7-8700T postavený na architektuře Coffee Lake, který v základu pracuje při frekvenci 2,4 GHz. Přetaktovat se ale dovede až na 4 GHz. Do vínku dostal stroj dále 16 GB operační paměti typu DDR4 a rychlou 240GB SSD jednotku, přičemž k dispozici je ještě jedna pozice pro další disk.

Hraní ve 2K rozlišení



Výrobce vsadil na grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1070, která má dostatek výkonu i pro náročnější tituly ve světě virtuální reality. Nicméně batoh může stejně tak dobře posloužit jako stolní počítač a s danou grafickou kartou na něm půjde celou řadu titulů hrát i v rozlišení 2K při vyšších detailech. Ve full HD by měl stačit na všechny moderní hry i při maximálních detailech.

Cena novinky by se podle informací pro zahraniční trhy měla pohybovat okolo 50 000 Kč. Otazník však zatím visí nad přesnou dostupností na tuzemském trhu.