mif, Novinky

Čtvrtá generace hodinek s logem nakousnutého jablka se měla v tuzemských obchodech podle prvotních informací objevit už v září. Prodej měl odstartovat společně s novými iPhony XS a XS Max.

Jenže od té doby hlásí prakticky všichni tuzemští prodejci na svých internetových stránkách, že nevědí, kdy se novinka skutečně začne prodávat. Až nyní se na oficiálním webu Applu objevila informace, že od objednání budou hodinky dodány v horizontu dvou až tří týdnů.

Apple Watch Series 4

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Vše tedy nasvědčuje tomu, že by se Apple Watch Series 4 měly začít prodávat už v první polovině listopadu. Jisté je již nyní to, že do prodeje půjdou hodinky ve dvou velikostech. Model s pouzdrem o velikosti 40 mm bude stát 11 290 Kč, za 44mm verzi pak případní zájemci zaplatí 12 090 Kč.

V obou případech budou přitom hodinky v této ceně dostupné ve všech barevných provedeních, tedy se stříbrným, zlatým a vesmírně šedým pouzdrem. Na výběr bude také celá řada různých pásků, od silikonových po látkové. Kožené půjde dokoupit za příplatek.

Chytré hodinky i zdravotní pomůcka

Se čtvrtou generací nastavuje americký počítačový gigant laťku opět o něco výše, chytré hodinky se totiž snaží proměnit ve zdravotní pomůcku. Apple Watch Series 4 tak jako první chytré hodinky na světě obsahují zabudovaný elektrokardiograf, dovedou tedy měřit díky citlivým elektrodám EKG. A to za pouhých 30 sekund.

Apple Watch Series 4

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Apple Watch Series 4

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Hodinky používají tzv. next-gen akcelerometr a gyroskop, díky čemuž dovedou bezpečně identifikovat pád. Na to budou podle zástupců Applu navázány další aplikace, aby mohly přivolat v případě potřeby pomoc. Hodí se to pro sportovce, seniory a samozřejmě pro celou řadu dalších uživatelů.

Podle zástupců Applu byly nové hodinky zcela přepracovány. Mají o 30 % větší displej, díky čemuž se na ně vejde citelně více informací. Další vylepšení se týká výkonu, proti trojce by měla být novinka až dvakrát rychlejší.

Solidní výdrž



Navzdory většímu displeji a vyššímu výkonu by baterie měla vydržet stejně jako předchůdce 18 hodin na jedno nabití. I při velmi svižném pracovním tempu by se tak uživatelé měli obejít bez nabíječky minimálně celý jeden den.

Vedle chytrých hodinek Apple Watch Series 4 si ve středu odbyly premiéru také tři nové iPhony. Více informací se o nich dozvíte v naší on-line reportáži. [celá zpráva]

Třetí generace chytrých hodinek Apple Watch.

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP