mif, Novinky

Při opravdu rychlých herních akcích se často stává, že hráči velmi zběsile buší do klávesnice ve snaze co nejrychleji zareagovat na nějakou situaci. V takových případech se pak může stát, že jednu klávesu stiskávají ještě ve chvíli, kdy ta předchozí není ještě v aktivní poloze.

Technologie schopná zaznamenat až 33 stisků najednou je tedy bezesporu naddimenzovaná, ale na druhou stranu se díky ní ani při zběsilém herním tempu nestane, že klávesnice nějaký stisk omylem nezaregistruje.

Xiaomi Game Keyboard

FOTO: archív výrobce

Odolná hliníková konstrukce



Modelu Game Keyboard obsahuje 104 kláves se zdvihem 3 mm. Všechny jsou přitom vsazeny do hliníkové základny, která působí velmi luxusním dojmem. Podle výrobce by měla být celá klávesnice právě díky použití hliníku velmi odolná, a to navzdory spodní plastové straně.

Výhodou tohoto modelu by měla být mimo jiné i velmi slušná ergonomie. Kromě vyklápěcích nožiček totiž Game Keyboard nabídne také speciální vyměnitelné patky z gumy, prostřednictvím kterých bude možné upravovat náklon klávesnice. Patky by měly být součástí balení a budou se dodávat ve dvou různých velikostech.

Náklon klávesnice je možné upravit díky gumovým nástavcům.

FOTO: archív výrobce

Zatím jen v Číně



Xiaomi si vybudovalo velmi slušné jméno na poli chytrých telefonů, patří mezi pět globálně nejúspěšnějších výrobců. Bude zajímavé sledovat, jak se tomuto podniku bude dařit i v dalších segmentech trhu.

Game Keyboard se již prodává v domovské Číně za částku okolo 1300 Kč. Kdy přesně se dostane na evropský trh, však zatím není zřejmé.

Xiaomi Game Keyboard

FOTO: archív výrobce