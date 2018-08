lez, Novinky

Vedení podniku na samotný závěr tiskovky pustilo video, které má být oslavou všech hráčů – samozřejmě tedy těch, kteří fandí barvám zelených, nikoliv konkurenčnímu AMD.

Na videu, které je i v úvodu tohoto článku, je vidět stavba počítače na základech komponent od Nvidie. Zajímavější je však samotný konec tohoto krátkého snímku, na kterém jde pod rouškou tmy vidět pravděpodobně nová herní grafika s jádrem Nvidia.

Loňský model Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

FOTO: archív výrobce

Zástupci společnosti zatím nic konkrétního o chystaných novinkách neprozradili, na konci videa jde však vidět pozvánka na akci konající se nadcházející týden v pondělí v Kolíně nad Rýnem. Právě zde se bude konat obří herní veletrh Gamescom a právě na něm bychom se měli podrobnějších informací o nových grafikách dočkat.

Tento týden byly odhaleny již profesionální grafiky společnosti Nvidia řady Quadro. Lze předpokládat, že stejně jako v minulosti nabídnou herní provedení některé přednosti, kterými se chlubí ty profesionální. Především tedy obrovský nárůst výkonu a realističtější vykreslování jednotlivých scén ve videích. [celá zpráva]

Vydání zkomplikovala zlatá horečka

Vydání nových grafických karet doposud vedení největšího výrobce grafických čipů na světě neustále oddalovalo. Důvod byl prostý, na skladech totiž leží milióny loňských modelů, o které není zájem. [celá zpráva]

Může za to hlavně zlatá horečka okolo kybernetických měn. K těžbě kryptoměn se totiž používá hlavně specifická výpočetní síla grafických karet, které během kryptománie značně podražily, trh s těmito komponentami je tak do jisté míry deformován. Výrobci se sice snažili vyrábět jako o život, ale stále to nestačilo.

Problém však nastal na přelomu roku, kdy hodnota bitcoinů a dalších virtuálních měn dramaticky klesla natolik, že se již příliš nevyplatilo kyberměny těžit. A logicky tedy klesla ruku v ruce s tím také poptávka po grafických kartách.