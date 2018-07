mif, Novinky

Premiéra nových MacBooků Pro se tentokrát obešla bez jakékoliv tiskovky nebo honosné akce. Výrobce příchod vylepšených modelů pouze oznámil na svých internetových stránkách.

A není se čemu divit, nové MacBooky Pro se velmi podobají svým vzhledem i nabízenými funkcemi předchozí generaci, hlavní vylepšení se udála v útrobách přístroje – vylepšen byl tedy především výkon.

Výrazný nárůst výkonu

U menšího 13palcového laptopu má být nárůst výkonu díky novým součástkám až 70 %, větší 15palcová verze se pak chlubí až 50% nárůstem. To je zásluha především nových procesorů z rodiny Coffee Lake.

MacBook Pro (2018)

FOTO: archív výrobce

Menší MacBook Pro bude vybaven čtyřjádrovým procesorem Intel Core, větší pak rovnou šestijádrovým. Rozdílné jsou také použité grafiky, menší provedení sází na integrovaný čip Iris Plus Graphics 655, větší pak na dedikované grafiky Radeon Pro 555X a 560X se 4GB pamětí.

Kapacita operační paměti se pohybuje od 8 GB do 32 GB. Na výběr je také z různých velikostí úložišť, a to od 256 GB do 4 TB. Vždy jde přitom o rychlé SSD jednotky.

Jedno z dalších vylepšení se týká obrazovek. Obě velikosti provedení nově nabídnou technologii True Tone, na kterou mohou být majitelé jablečných zařízení zvyklí již z iMaců nebo iPadů Pro. Jde v podstatě o technologii, která přizpůsobuje barevné podání podle okolního osvětlení.

Druhý displej jako u předchůdce

Stejně jako u předchozí generace láká Apple také na druhý displej. Tenký OLED panel lemuje prakticky celý horní okraj klávesnice. Výrobce tento prvek nazývá Touch Bar a integroval do něj i čtečku otisků prstů.

Touch Bar slouží nejen k ovládání hlasitosti a některých multimediálních funkcí notebooku, jeho funkčnost se mění i podle aplikací, ve kterých se používá. Uplatnění tento unikátní ovládací prvek najde například v grafickém editoru Adobe Photoshop či hudební aplikaci DJ Pro.

Výdrž obou modelů je 10 hodin, což je velmi slušná hodnota – především s ohledem na nabízený výkon. Ve výbavě kromě Wi-Fi adaptéru nechybí například ani Bluetooth, které je poprvé u laptopů s logem nakousnutého jablka ve verzi pět.

Ceny 13palcového MacBooku Pro startují na 55 990 Kč, za 15palcové provedení pak případní zájemci zaplatí přinejmenším 73 990 Kč.

MacBook Pro (2016)

FOTO: archív výrobce

Detailní pohled na Touch Bar (MacBook Pro 2016)

FOTO: archív výrobce