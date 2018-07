mif, Novinky

Pravděpodobně největším lákadlem novinky má být nízká pořizovací cena, tedy alespoň na poměry amerického softwarového gigantu. Prémiové tablety řady Surface totiž zpravidla Microsoft nabízel za více než 25 000 Kč, za nejvyšší konfigurace si naúčtoval ale klidně i více než 50 000 korun.

Surface Go

FOTO: archív výrobce

Surface Go má být ve srovnání s touto politikou opravdu levný. Jeho cena se má pohybovat v přepočtu mezi 10 a 15 tisíci korunami. To je ovšem více než v případě nejnovějšího iPadu, který se nabízí za 9000 Kč. Proti němu je však novinka plnohodnotným počítačem, který se směle může měřit s levnými notebooky – a to cenou i nabízenými funkcemi.

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz. Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru.

Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB.

Klávesnice a myš půjdou dokoupit volitelně.

FOTO: archív výrobce

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3 : 2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

Šikovné je také to, že k modelu Surface Go půjde připojit klávesnice, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook. V zadní části tabletu nalezneme výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Na americkém trhu se základní provedení tabletu Surface Go objeví hned zkraje srpna. O několik týdnů později pak dorazí 256GB varianta a zároveň i model s LTE modemem. Kdy přesně se novinka začne prodávat v Česku, zatím bohužel není jasné.