Vlastní konzoli chystá americký Google, uvedl server Kotaku s odvoláním na zdroje přímo ze společnosti. Podnik nicméně oficiálně příchod televizního systému nepotvrdil.

To však není nijak překvapivé, neboť technologičtí giganti nikdy neprozrazují informace o nových produktech až do jejich oficiální premiéry. Je nicméně nutné podotknout, že server Kotaku již několikrát přinesl správné informace z herního světa ještě před jejich zveřejněním.

Je tedy velmi pravděpodobné, že televizní konzole Xbox One a PlayStation 4 skutečně dostanou konkurenci od Googlu. Naznačuje to i chování zástupců podniku na herním veletrhu E3 - letos v červnu v americkém Los Angeles totiž lidé z Googlu kroužili okolo velkých herních studií a domlouvali s nimi nejrůznější detaily. Samozřejmě za zavřenými dveřmi.

Vysoký výkon nebude potřeba

V tuto chvíli tedy není jasné, zda podnik vyvíjí nějaký vlastní systém, nebo se chystá pohltit slibně vyhlížející projekt nějakého menšího konkurenta. Podle Kotaku by nicméně měla konzole být spíše jednodušším zařízením, na kterém přitom poběží i ty nejnovější hry.

Nvidia Shield

FOTO: archív výrobce

Výrobce je totiž bude streamovat, půjde tedy o podobný systém, jaký nabízí konkurenční Nvidia Shield. Relativně nízký výkon, který víceméně odpovídá nějakému chytrému telefonu nebo počítačovému tabletu, ale překvapivě žádným problémem není. Celý koncept staví na tom, že hráči budou využívat placenou službu GeForce Now. Díky ní bude používán výpočetní výkon serverů Nvidie a oni tak nebudou muset mít výkonnou konzoli doma.

V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje. Konzole by tak měla majitelům sloužit klidně i několik dlouhých let.

Ukáže se na konci srpna?

Jedinou podmínkou užívání konzole je dostatečně rychlé internetové připojení. A právě velmi podobně by měla fungovat i novinka od společnosti Google.

Jasno by v otázce nového herního náčiní od americké společnosti mohlo být už během několika týdnů. Na konci srpna totiž vypukne v Německu veletrh Gamescom a následně také berlínský veletrh IFA. Právě na těchto akcích bychom se mohli nějakých novinek od Googlu dočkat.